Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na costa neerlandesa para a realização do GP da Holanda, 15ª de 24 etapas deste ano disputada no autódromo de Zandvoort, situado no litoral dos Países Baixos.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas neste domingo, último dia de atividades de pista em Zandvoort? O Motorsport.com checou via weather.com na noite deste sábado e te informa a situação.

A largada da corrida de Zandvoort é às 10h do Brasil, 15h da Holanda. Entre o início e o fim da prova, a probabilidade de chuva fica na casa de 0% no decorrer da disputa, com temperaturas máximas de 18ºC esperadas, além de ventos leste de cerca de 27 km/h.

Confira abaixo a programação do GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2024 e que não contará com etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo do canal Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

NORRIS BATE MAX e é pole, MAS VAI ACERTAR A LARGADA? Hamilton ELIMINADO no Q2, Russell 4º, Piastri 3º

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

