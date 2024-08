O piloto da Sauber em sua terceira temporada na Fórmula 1, Guanyu Zhou, fez comparação com a entrada e apoio de Oliver Bearman, que correrá pela Haas em 2025, e citou que sofreu preconceito relacionado à nacionalidade ao entrar na F1 em 2022, em entrevista ao portal The Race.

O piloto de nacionalidade chinesa relembrou o seu início na F1, quando assinou o contrato com a então Alfa Romeo, quando sofreu insultos raciais em suas primeiras corridas: "Em 2021, quando assinei um contrato com a Alfa Romeo, ficou claro que as pessoas estavam falando muitos insultos racistas por não terem acompanhado minha carreira".

Além disso, compara a própria trajetória na F2, com vitórias, com a de Bearman: "Você chega com o terceiro lugar na F2, vencendo quatro corridas naquele ano - e [agora] você vê que um piloto fora do top 10 [na F2] no momento está conseguindo uma vaga, e há muito apoio para ele". Bearman hoje está na 15ª colocação da F2, com o carro da PREMA.

Zhou, ao comparar a situação, citou como o tal preconceito é realidade: "Isso mostra que [o preconceito em relação à] nacionalidade é uma realidade. Isso é difícil de mudar quando você é asiático, vindo de diferentes países da Ásia, mas não estou preocupado com isso".

No entanto, por um lado mais positivo, citou a alegria de poder correr no GP da China de 2024, após três anos de hiato do circuito em Shanghai na F1: "É incrível, e todos estavam ali para uma pessoa. Eu sou grato de ter sido essa pessoa e também espero que o interesse em automobilismo continue a crescer no meu país natal".





