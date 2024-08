F1 - Ocon sobre Bearman: "Não acho que precise da minha ajuda"

Esteban Ocon e Oliver Bearman, que atualmente corre na Fórmula 2, já estão confirmados como futuros companheiros de equipe na HAAS em 2025. O francês deixará a Alpine, após quatro anos de parceria com o time de Fórmula 1.

Por sua vez, Bearman terá sua primeira chance de guiar na F1 por uma temporada completa. Apesar de participar de testes com a Ferrari e ter assumido o assento de Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita, o britânico será o rookie da próxima temporada.

A nova dupla está causando burburinho no paddock, isso porque Ocon tem muito mais experiência que Ollie, mas essa diferença não parece preocupar Ayao Komatsu, chefe da HAAS, nem o próprio francês.

A transferência de Esteban parece ter sido concluída muito rapidamente. Komatsu já queria recrutar o piloto há algum tempo e conseguiu o convencer do futuro projeto para 2025. No caso de Bearman, o destaque se deu por seu desempenho em Jeddah, que chamou a atenção do chefe da HAAS.

Apesar de ocupar a 15ª posição na tabela de pilotos da F2, Oliver deixou seu nome marcado após guiar o carro de Sainz, quando o espanhol precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice.

Oliver Bearman au volant de la SF-24 de Carlos Sainz au GP d'Arabie saoudite. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Agora, Esteban Ocon respondeu à grande pergunta que ronda a nova dupla: como está o relacionamento dos dois pilotos? Se mostrando animado com o futuro, o francês disse que conhece bem o talento de Bearman e tem o observado em pista com a Prema Racing na categoria de base.

"Falei com ele em Budapeste [na Hungria], provavelmente foi a primeira vez que nos encontramos. Ollie é um jovem que traz esperança na F1, muitas pessoas dizem que ele é um futuro campeão mundial. E, sim, estou ansioso para me juntar a ele".

O piloto ainda disse que a chegada de Oliver à equipe trará uma nova perspectiva para as coisas e, dessa maneira, eles poderão ter um bom impacto no projeto e ajudar a HAAS a ter maior sucesso.

"Ele trará frescor à equipe, novas ideias. Eu também tentarei enriquecer a equipe. E tenho certeza que nossa colaboração será excelente para levar esta equipe adiante e, espero, em direção ao objetivo que traçamos nós mesmos".

Na sequência, Ocon ainda defendeu que Bearman não precisará de sua ajuda para se adaptar à nova categoria ou à equipe. O piloto disse que, apesar de oito anos de experiência o separarem, o britânico tem mais experiência com a HAAS, uma vez que já participou de sessões de treinos livres com o time.

"Não acho que Ollie precise da minha ajuda em nada. Ele provavelmente tem mais experiência com a equipe do que eu terei no próximo ano. Ele pilotou muito no TL1 [com a HAAS]".

"Provavelmente terei que perguntar a ele muito mais coisas, mais do que os conselhos que tenho para lhe dar. Mas seremos muito abertos sobre toda a situação e tentaremos colocar a equipe no caminho certo".

