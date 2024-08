A Red Bull está completando sua 20ª temporada na Fórmula 1 este ano. São sete títulos entre os pilotos e seis entre os construtores. Um dos responsáveis por esse sucesso é Adrian Newey, que desempenhou um papel importante na história da equipe austríaca como designer.

Mas um fato relativamente desconhecido é a revelação de Christian Horner que David Coulthard, ex-piloto escocês vice-campeão pela McLaren, em 2001, e o primeiro piloto da Red Bull, em 2005, foi fundamental para trazer Newey.

"Trabalhei com Adrian desde que eu era piloto de testes da Williams, quando tinha vinte e poucos anos. Depois, é claro, também trabalhei com ele na McLaren", relembra Coulthard em conversa com o Motorsport.com.

Pensando como um piloto de corrida

Esses anos de trabalho conjunto deram ao escocês uma boa ideia do que torna Newey especial em comparação com outros engenheiros da Fórmula 1: "Adrian é obviamente um projetista talentoso, mas o que o diferencia dos demais é que ele pensa como um piloto de corrida. Ele naturalmente corre por hobby".

"Adrian não faz tempos de volta que assustem Max Verstappen, mas ele participou do GP Histórico em Mônaco novamente no início deste ano", disse Coulthart. "Como resultado, ele sabe exatamente do que um piloto está falando quando se refere à sair de frente ao acelerar ou à transição da saída de frente para a saída de traseira ao sair de uma curva. Adrian também foi engenheiro de corrida e, portanto, tem o pacote completo".

Esse último aspecto em particular é o que torna Newey, de acordo com Coulthard, diferente da maioria das mentes que circulam pelo paddock da Fórmula 1.

"Hoje em dia, todos são especialistas, pessoas que são engenheiros de materiais, por exemplo. Eles sabem exatamente de que materiais certas peças devem ser feitas. Esse é o conjunto de suas habilidades, mas eles não são necessariamente pilotos. Eles são engenheiros puros".

"Hoje em dia, você precisa de um grande número de pessoas especializadas em uma determinada função, mas a liderança de Adrian vem da compreensão de todo o processo: desde o desenho do conceito até a construção e desde a colocação do carro na pista até sua condução".

"Acho que isso lhe dá uma vantagem competitiva em relação a outros, que podem ser academicamente muito mais conceituados. Adrian pode não ter o currículo acadêmico que assusta muitos engenheiros, mas esse é outro exemplo de teoria versus prática. Você precisa de conhecimento prático para obter um bom desempenho", disse o ex-piloto escocês.

Bom parceiro de treino

As palavras de Coulthard se encaixam perfeitamente com o que Max Verstappen deixou claro no início deste ano. Quando a saída de Newey da Red Bull foi anunciada publicamente, o tricampeão mundial reconheceu que Newey já havia deixado de se envolver nas operações cotidianas recentemente.

No entanto, Verstappen se referiu ao lendário projetista como um bom "parceiro de treino", justamente porque Newey pode se colocar no lugar de um piloto com as qualidades e a experiência mencionadas por Coulthard. Esse último aspecto também é importante ao processar os relatórios para o desenvolvimento futuro de um carro.

