Valtteri Bottas ainda não tem nenhuma garantia de que continuará na Fórmula 1 em 2025, isso porque a Sauber, futura Audi, segue tendo confirmado apenas o nome de Nico Hulkenberg por vários anos e ainda procura o segundo piloto.

Agora, o piloto sente que a chega de Mattia Binotto ao projeto alemão lhe oferece mais uma chance de voltar às negociações de contrato. O engenheiro italiano assumirá o papel de diretor técnico e de operações na equipe.

Ao mesmo tempo que Binotto chegou à Audi, Andreas Seidl e Oliver Hoffmann deixaram seus cargos no projeto. A notícia pegou muitos de surpresa, inclusive Hulkenberg e, agora, Bottas.

"Acredito que tudo aconteceu muito rápido. Mas, obviamente, essas decisões de alto nível, nós, como pilotos, e muitos dos membros da equipe, não sabemos realmente o que está acontecendo nos bastidores", disse, segundo o site RacingNews365.

O noticiário também informou que Valtteri é uma forte opção cogitada por Binotto para assumir o monoposto, mas o italiano não deixa de lado o nome de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que, atualmente, corre na Fórmula 2, onde é vice-líder.

"[A mudança na equipe] é uma espécie de reinicialização. Não é segredo que, quando há uma nova liderança, isso sempre leva um pouco de tempo, antes de tudo".

"Mattia precisa saber quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, quais são as prioridades para melhorias de curto e longo prazo, e isso vai levar um pouco de tempo".

