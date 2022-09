Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet desembarca na Holanda para a penúltima etapa do campeonato da FIA Fórmula 3 neste fim de semana motivado a manter a sequência de bons resultados do carro #10 da equipe MP Motorsport.

Único brasileiro do grid, o piloto da Alpine Academy pontuou nas duas provas das duas últimas etapas, sempre com formidável performance em condições desafiadoras. Sob muita chuva em Hungaroring, Caio venceu pela primeira vez na categoria. Depois classificando o carro de pneu slick na pista úmida em Spa-Francorchamps, cravou a primeira pole de sua carreira na FIA F3.

Ele espera agora retomar o rumo do pódio, em um palco onde apresentou muita competitividade em 2021, sua temporada de estreia na categoria. No ano passado, quando o regulamento determinava três corridas por etapa, Caio conquistou dois quintos lugares (nas provas 1 e 3) e o quarto lugar na corrida 2.

Mais uma vez o posicionamento de pista para uma volta limpa na classificação promete ser um fator chave para a etapa, uma vez que, com 4.259m de extensão, a pista holandesa é a mais curta do calendário. Outro ingrediente será o gerenciamento dos pneus, já que a Pirelli indicou para a etapa uma gama de composto mais macio que os usados em 2021.

O cronograma do fim de semana determina um treino livre e o quali na sexta-feira. No sábado, a partir das 5h20 da manhã acontece a Sprint Race, com o gird definido pela inversão das 12 primeiras posições do quali. A corrida tem previsão de 21 voltas ou 40 minutos mais uma volta de duração. A Feature Race é a prova principal do fim de semana, com 26 voltas ou duração máxima de 45 minutos mais uma volta. Tem largada marcada para 3h40 da madrugada de domingo.

“O fim de semana de Spa foi bom, com a conquista da primeira pole. Na corrida não foi do jeito que a gente esperava: terminamos em terceiro na pista, mas depois de uma punição caímos para sexto", disse Collet. Agora em Zandvoort é tentar repetir uma boa classificação e boas corridas. Estamos precisando de uma boa corrida principal especialmente, para continuar marcando pontos e subir um pouco no campeonato”.

A Bandsports exibe ao vivo para o Brasil a tomada de tempo e as duas corridas.

FIA F3 - Etapa 8 - Zandvoort

Sexta-feira, 2 de setembro:

03h50 - Treino Livre

09h55 - Classificatório

Sábado, 3 de setembro

05h20 - Sprint Race

Domingo, 3 de setembro

03h40 - Feature Race

