F3: Confira horários e como assistir etapa de Zandvoort

A Fórmula 3 entra em sua penúltima etapa. E com 78 pontos em jogo em quatro corridas restantes, a situação não poderia estar mais quente. Isack Hadjar mantém a ponta com 106 pontos, mas vê o top 5 muito próximo.

Com uma vitória e um pódio, Oliver Bearman assumiu a segunda posição com 105, um a mais que Victor Martins, enquanto Arthur Leclerc tem 101 e Roman Stanek fecha com 96.

Caio Collet pontuou nas duas corridas, mas caiu uma posição no campeonato, passando para a nona colocação, com 63 pontos.

Confira os horários

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 3h55 Classificação Sexta-feira 09h Bandsports Corrida 1 Sábado 05h25 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h45 Bandsports

