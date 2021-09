A Fórmula 3 chega neste final de semana a sua penúltima rodada tripla da temporada. Com 30 pilotos mostrando muito talento ao longo do ano, a disputa promete ser grande no traçado de Zandvoort, na Holanda, palco da sexta etapa. Embalado pelos bons resultados do último final de semana na Bélgica, o brasileiro Caio Collet espera voltar ao pódio na casa da sua atual equipe, a MP Motorsport.

O paulista, que também integra a academia da Alpine, já correu no traçado de 4,259 km e 14 curvas no ano passado, pela Fórmula Renault Eurocup, onde conquistou uma pole, uma vitória e um segundo lugar na rodada dupla realizada no circuito.

"Minhas expectativas são bem positivas", declarou Collet. "Ganhei uma corrida em Zandvoort no ano passado pela Fórmula Renault. É uma pista que eu gosto de andar, bem desafiadora, mas que não tem muitas áreas de escape, então se você errar vai estar sempre bem próximo ao muro."

"Depois de Spa, onde voltamos a pontuar nas três corridas e andamos sempre entre os cinco primeiros, estou bem animado e vou fazer de tudo para voltar ao pódio e lutar pela vitória", acrescentou.

Além do fim de semana positivo na Bélgica, a manobra que Caio fez na primeira corrida do evento, que valeu uma ultrapassagem múltipla, rendeu muito destaque no meio automobilístico e tomou as redes sociais, com destaque até na página oficial da Fórmula 1 no Instagram.

"Recebi muitas mensagens sobre a movimento, que foi muito difícil, principalmente para quem viu de fora, mas no meu ponto de vista foi muito instintivo o que eu fiz. Quando você está subindo a Eau Rouge a 230 km/h na chuva e naquelas condições, se eu tirasse o pé ou tentasse frear, poderia ter batido ou rodado”

“Então, fiz o máximo para tentar evitar qualquer tipo de colisão e acabei usando um pouquinho a mais da pista. Acredito que a punição foi realmente justa. Até pensei em devolver a posição durante a volta, mas na minha visão talvez fosse melhor tentar abrir os cinco segundos de vantagem. Vai ser uma ultrapassagem que eu vou lembrar por um bom tempo."

Nas 15 provas até aqui, o piloto já subiu duas vezes ao pódio e somou pontos em oito provas. A programação em Zandvoort terá início com um treino livre e o classificatório na sexta-feira. No sábado, as corridas terão suas largadas às 5h35 e 12h55 no horário de Brasília. No domingo, a prova principal começará às 5h45. A Bandsports transmite todas as atividades ao vivo para o Brasil.

