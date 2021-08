Novamente com chuva e pouca visibilidade, os pilotos da FIA Fórmula 3 disputaram neste domingo (29) a corrida 3, que fechou a quinta etapa da temporada 2021 no circuito belga de Spa-Francorchamps.

Largando da quarta posição, o brasileiro Caio Collet ficou perto de conquistar seu terceiro pódio em seu ano de estreia na categoria, mas cruzou a linha de chegada novamente em quarto, repetindo o resultado da corrida 2, realizada no sábado (28).

A vitória ficou com o australiano Jack Doohan, vice-líder do campeonato, que se aproximou bastante do líder Dennis Hauger, que teve um final de semana complicado em Spa e marcou poucos pontos, somando agora 158, contra 133 do rival.

Além dos dois quartos lugares, Collet também marcou pontos na corrida 1, onde foi o nono, e encerrou a etapa na oitava colocação na tabela de pontos, com o total de 63.

No próximo fim de semana (3 a 5 de setembro), os 30 pilotos da FIA F-3 já voltam à pista, para a disputa da penúltima rodada tripla no traçado de Zandvoort, na Holanda.

A corrida 3, neste domingo, começou com Safety Car e teve a disputa de 14 das 17 voltas programadas. Com largada em movimento, Collet manteve-se em quarto lugar durante toda a corrida e tentou em alguns momentos se aproximar do terceiro colocado, para buscar uma posição no pódio.

“Na corrida de hoje, não estivemos tão rápidos e o nosso ritmo não permitiu que brigássemos pelo pódio. Mas, no geral, foi um final de semana bem sólido, marcando pontos em todas as corridas, o que é muito importante”, comentou Collet, que corre pela equipe MP Motorsport.

“As condições no final de semana foram bem difíceis, com a pista mudando bastante a cada corrida, o que torna os resultados ainda mais importantes. Mas, precisamos ver agora os pontos a serem melhorados e trabalhar bastante para termos um fim de semana ainda melhor em Zandvoort”, completou o paulista de 19 anos.

Nas 15 provas até aqui, Collet já subiu duas vezes ao pódio e somou pontos em oito provas.

Confira o resultado da Corrida 3 em Spa (Top-15):

1. Jack Doohan (Aus) Trident 14 voltas em 33min52s417

2. Victor Martins (Fra) MP Motorsport + 2s001

3. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix + 12s205

4. Caio Collet (Bra) MP Motorsport + 13s316

5. Clement Novalak (Fra) Trident + 14s383

6. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix + 15s959

7. Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System + 17s705

8. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing + 18s359

9. David Schumacher (Ale) Trident + 20s996

10. Arthur Leclerc (Mon) Prema Racing + 22s940

11. Olli Caldwell (GB) Prema Racing + 30s230

12. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix + 35s466

13. Ayumu Iwasa (Jap) Hitech Grand Prix + 37s487

14. Lorenzo Colombo (Ita) Campos Racing + 38s091

15. Roman Stanek (CZE) Hitech Grand Prix + 43s686

Os 10 primeiros no campeonato, após cinco etapas:

1. Dennis Hauger (Nor) 158

2. Jack Doohan (Aus) 133

3. Frederik Vesti (Din) 101

4. Victor Martins (Fra) 96

5. Alex Smolyar (Rus) 92

6. Clement Novalak (Fra) 92

7. Olli Caldwell (GB) 86

8. Caio Collet (Bra) 63

9. Logan Sargeant (EUA) 54

10. David Schumacher (Ale) 49

F1 - FIASCO NA BÉLGICA: tudo sobre a corrida que NÃO ACONTECEU em Spa; Rico Penteado analisa

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: