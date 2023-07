Três dias após deixar Budapeste, na Hungria, o circo da Fórmula 3 já está completamente armado em Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde será disputada neste fim de semana, entre os dias 28 e 30 de julho, a nona e penúltima etapa da temporada 2023.

Atual líder da classificação com 144 pontos, Gabriel Bortoleto, de apenas 18 anos, terá a sua primeira oportunidade de concretizar o título já neste domingo, com uma rodada de antecedência. Bortoleto, que lidera o campeonato desde o primeiro fim de semana da temporada, está muito animado e pronto para encarar mais este grande desafio em sua carreira.

Para que se consagre campeão neste fim de semana, contudo, ele terá que desvendar os segredos da mais extensa e desafiadora pista do calendário. O circuito de Spa-Francorchamps, um dos mais icônicos do mundo, conta com extensão de 7.004 metros separados por 19 curvas.

A principal característica do traçado é a altíssima velocidade, sem contar a grande diferença de altitude nos diferentes trechos da pista. Na F3 o recorde atual é de 2min05s125 estabelecido em 2019 pelo piloto Jehan Daruvala com média de velocidade de impressionantes 201,5 km/h. Neste fim de semana a Sprint Race, a ser disputada no sábado, terá duração de 12 voltas e a Feature Race, no domingo, será concluída com 15 voltas (105,05 km).

Apesar da chance de sair da Bélgica com o título da temporada, Bortoleto se diz muito focado em seus compromissos da corrida desse fim de semana e, com isso, evita os pensamentos de título.

“Não dá para esquecer a possibilidade de já sair daqui campeão”, disse ele. “Porém, procuro evitar ao máximo ficar pensando nisso. Eu e minha equipe fizemos exatamente a mesma preparação que executamos durante todo o ano seja ela no simulador, física ou mental.”

“Procurei manter a minha rotina a mais tranquila possível e nesse pequeno intervalo da Hungria para cá, tentei descansar bastante nos meus momentos de folga. Eu gosto muito da pista de Spa, ano passado ganhei corrida aqui pela FRECA e a Trident, minha equipe, tem um excelente retrospecto com os carros da F3.”

“Vamos trabalhar no desenvolvimento do equipamento e levar em conta também a previsão de chuva para todo o fim de semana. Nosso objetivo é 100% focado para extrairmos o máximo de mim e do equipamento no fim de semana e, com tudo correndo bem, a conquista antecipada do título será uma coisa natural”, explicou o piloto de São Paulo.

Como em todas as etapas da temporada, a programação oficial do FIA F3 terá início nesta sexta-feira com o treino livre e a classificação. No sábado, acontece a Sprint Race com o grid invertido dos 12 pilotos mais velozes da classificação e, no domingo, a Feature Race. Toda a programação será exibida, ao vivo, pelo canal Bandsports.

