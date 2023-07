Gabriel Bortoleto é, sem dúvida, o maior nome do automobilismo brasileiro entre aqueles que galgam um lugar na Fórmula 1 no futuro, sendo líder da Fórmula 3 desde a primeira etapa e com a possibilidade de título já neste fim de semana em Spa-Francorchamps.

Atualmente, ele ocupa a liderança do campeonato com 144 pontos e vê Zak O'Sullivan com 101. Pepe Marti vem na sequência com um tento a menos. Com a rodada belga sendo a penúltima do ano, já que Monza, na Itália, fecha a temporada, quais são as chances de Bortoleto concretizar o título neste fim de semana?

As chances são grandes, já que a F3 distribui a quem faz um fim de semana perfeito o total de 39 pontos. A principal prova da etapa dá 25 ao vencedor, além de dois para o pole e um para quem faz a volta mais rápida. Na prova de sábado, quem triunfa leva ‘apenas’ 10 pontos, com um ponto adicional a quem fez o giro mais rápido.

Pela matemática, não dá para termos o brasileiro campeão no sábado, mesmo que ele vença (e faça a volta mais rápida) e Zak O'Sullivan não pontue, já que a diferença subiria para 54 pontos, que ainda é recuperável na Feature Race.

Ao mesmo tempo, a disputa pode ser levada a Monza, mas esta confirmação também será somente no domingo. Se O’Sullivan vencer com volta mais rápida e Bortoleto zerar no sábado, a margem cai para 33 pontos, o que também é reversível na prova do dia seguinte.

Confira a distribuição de pontos da F3:

Corrida Sprint - sábado Pos. Pontos 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 Corrida Principal - domingo Pos. Pontos 1 25 2 18 3 15 4 12 5 10 6 8 7 6 8 4 9 2 10 1 Pole 2 Volta Rápida 1 (em ambas as corridas)

Em Spa, a F3 conta com um treino livre nesta sexta-feira, às 4h55. Mais tarde, a classificação (que dá 2 pontos ao pole) acontece às 10h. A corrida sprint será no sábado, às 5h, enquanto a Feature Race rola no domingo, às 3h30, todos horários de Brasília.

