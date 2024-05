A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, viajando novamente à Espanha para mais uma edição do GP da Catalunha, no circuito de Barcelona, em uma prova que promete incendiar ainda mais a temporada 2024.

A bela disputa pela vitória no GP da França entre Jorge Martín, Marc Márquez e Francesco Bagnaia animou os fãs e o paddock, com o próprio Pecco afirmando que esta briga resume o que será a luta pelo título de 2024.

Com mais uma vitória em 2024, Martín lidera com 129 pontos, 38 à frente de Bagnaia, com 91. Já Márquez vem em terceiro, empatado com Enea Bastianini, com 89 cada. Quebrando o domínio da Ducati, Maverick Viñales completa o top 5 com 81.

Já a Moto2 chega à Barcelona com um novo líder, "da casa". Vencedor em Le Mans, Sergio García assumiu a ponta com 89 pontos, contra 82 do americano Joe Roberts. Confirmado para a MotoGP em 2025, Fermín Aldeguer vem em terceiro com 63, mesmo número de pontos de Ai Ogura. Alonso López completa o top 5 com 54. Já Diogo Moreira é o 23º com dois tentos obtidos em seu ano de estreia.

Na Moto3, a briga vai se polarizando entre dois pilotos. Daniel Holgado é o líder com 94 pontos, apenas um à frente do colombiano David Alonso. Colin Veijer é o terceiro com 62, enquanto Iván Ortolá (50) e Joel Kelso (42) completam o top 5.

Para fechar, a MotoE realiza a terceira de oito etapas da temporada 2024. Mattia Casadei é o líder com 77 pontos, dois à frente de Nicholas Spinelli. Com 47, Kevin Zannoni é o terceiro, completando um top 3 100% italiano. Em um ano difícil até aqui, com dois abandonos em quatro corridas, Eric Granado é apenas o décimo colocado, com 23.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Catalunha:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 11h15 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

