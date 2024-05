A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a quinta etapa da temporada 2024, de 14 previstas. A categoria acompanha a Fórmula 1 em sua passagem pelas ruas do Principado de Mônaco.

Após as corridas de Ímola, Zane Maloney lidera com 68 pontos, tendo cinco de vantagem para Paul Aron. Vencedor da prova do domingo, Isack Hadjar é o terceiro com 59. Dennis Hauger é o quarto com 41.

Após uma boa pontuação no fim de semana na Itália, Gabriel Bortoleto subiu para a quinta posição no campeonato, com 38. Já Enzo Fittipaldi, que vem de duas etapas zeradas, caiu para nono, com 32 pontos.

Diferentemente da F1, a F2 inicia suas atividades ainda na quinta-feira, com a realização do treino livre. E a classificação também possui um formato diferenciado, com o grid dividido em dois grupos. O grupo do pole position fica com as posições ímpares do grid e o outro com as pares.

Confira a programação da F2 em Mônaco:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h40 Bandsports / F1TV Pro

