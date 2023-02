Carregar reprodutor de áudio

O anúncio dos pilotos da academia da Alpine foi agridoce nesta terça-feira. Enquanto Caio Collet foi omitido do anúncio feito pelo programa da Renault, de modo que deixa a estrutura da marca que está presente na Fórmula 1, Matheus Ferreira chegar para manter o Brasil representado na academia.

Collet deixa o programa da montadora francesa após quatro anos, durante os quais disputou categorias como a F-Renault Eurocup e a Fórmula 3. Entretanto, segundo a Alpine, Caio segue vinculado ao time, embora não mais como membro da academia de pilotos. Em 2023, o jovem de 20 anos segue na F3, deixando a escuderia holandesa MP Motorsport rumo à equipe van Amersfoort, também da Holanda.

Já Matheus Ferreira, de 16 anos, ganha a chance de integrar o programa, após anos como kartista destacado internacionalmente, além de ter conquistado o brasileiro de kart. Em algum grau, ele inverte papéis com Collet, já que Ferreira era apoiado pela marca, mas não membro da academia. A propósito, Matheus será, de certa forma, 'companheiro' de Caio, já que correrá pela van Amersfoort na Fórmula 4 da Itália.

Matheus Ferreira (à esquerda) Photo by: Alpine

Ferreira celebrou: “Estou muito feliz em integrar o time de pilotos da academia da Alpine em um ano tão especial de minha carreira como será 2023, minha estreia nas categorias de fórmula. Sei que este será um grande desafio, ainda mais em um campeonato tão competitivo como a F4 italiana. Mas darei meu máximo dentro e fora das pistas e tenho certeza de que estou na melhor estrutura possível para brigar por bons resultados, como fiz nos meus anos de kart na Europa".

Os demais membros da academia da Alpine F1

Os outros pilotos da academia da Alpine para 2023 são Victor Martins (FRA) e Jack Doohan (AUS), da F2; Nikola Tsolov (BUL) e Gabriele Mini (ITA), da F3; Abbi Pulling (ING), da F1 Academy; e Kean Nakamura (JAP), do kart. Além deles, Aiden Neate (ING) é membro, mas sem categoria confirmada.

Alpine Academy Photo by: Alpine

