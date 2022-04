Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet fechou o primeiro dia de testes coletivos da FIA F3 em Barcelona com o segundo tempo na tarde desta sexta-feira.

O competidor do carro #10 da equipe MP Motorsport passou mais de metade da sessão final na liderança, até eventualmente ter seu tempo batido por Alexander Smolyar.

Considerando as duas sessões do dia, o brasileiro da Alpine Academy completou 64 voltas (ou 300 km) na pista da Catalunha, a mesma que recebe a terceira etapa do campeonato, entre 19 e 21 de maio.

Na sessão da manhã, um problema em um dos sets de pneu impediu o #10 de desenvolver toda programação que havia sido prevista. Mas à tarde, o trabalho foi impecável, com tudo funcionando como planejado. Em sua melhor volta, Caio registrou 1min33s639, ficando a menos de 0s3 da melhor marca.

Neste sábado acontecem mais duas sessões, cada uma de três horas. As atividades em Barcelona encerram duas semanas consecutivas de treinos coletivos na Espanha - na semana passada a FIA F3 se reuniu em Jerez. A próxima etapa do campeonato marcar a estreia das provas em território europeu em 2022, entre os dias 21 e 23 de abril em Ímola.

“Foi um dia bom no geral, especialmente à tarde”, disse Collet. “De manhã, tivemos um probleminha no segundo set de pneus, então não consegui andar tanto. À tarde, funcionou tudo bem, conseguimos fazer nosso programa do jeito que foi planejado e o carro estava muito bom. Terminei em segundo.

“Amanhã de manhã é tentar fazer a mesma coisa: buscar terminar no top 3. É nosso alvo, para chegar bem preparados para a corrida. Mas estou muito confortável com o equipamento e com a equipe.

“Tanto eu como meus companheiros hoje conseguimos um bom treino à tarde, o tempo todo entre os primeiros. Vamos trabalhar nos ajustes finos para o segundo dia de teste e buscar outro bom resultado para chegar bem confiante semana que vem em Ímola”, completou.

