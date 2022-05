Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet cravou o sétimo tempo no treino classificatório da Fórmula 3 em Barcelona e vai largar na terceira fila a Sprint Race neste sábado às 06h00. A prova tem previsão de 20 voltas e a ordem de largada é determinada pela inversão das 12 primeiras posições do ranking final do quali.

No domingo acontece a Feature Race, com largada agendada para as 05h05 e previsão de 24 voltas. É a prova que distribui maior pontuação no fim de semana, cujo grid de largada reflete o resultado do quali. O brasileiro da Alpine Academy vai alinhar o carro #10 da MP Motorsport em sétimo.

Cada competidor fez ao menos três tentativas de voltas rápidas no quali. Caio liderou a primeira metade do treino, mas, na última tentativa, outros carros baixaram mais suas marcas que o #10. Em sua melhor passagem, o brasileiro registrou 1min33s750, ficando a 0s234 do tempo da pole.

O resultado da tomada de tempo na pista catalã foi o melhor do campeão da F4 Francesa de 2018 e vice na F-Renault em 2020 na atual temporada. Na abertura do campeonato no Bahrein, Caio foi o 13º no quali, na segunda etapa, em Ímola, foi nono.

No ano passado o competidor de 20 anos de idade já competiu pela Fórmula 3 em Barcelona. O regulamento anterior previa rodadas triplas na categoria, e Caio fez três top 10's, inclusive conquistando um pódio em terceiro lugar em uma bateria.

Além do quali, a sexta-feira teve um treino livre, no qual Collet percorreu 11 voltas e foi o 11º mais rápido. As corridas da FIA Fórmula 3 são exibidas para o Brasil pela Bandsports. Zane Maloney, de Barbados, larga na pole no sábado. No domingo o tcheco Roman Stanek parte da posição de honra.

Collet disse: "Foi um dia bom, encaixamos uma volta boa com o primeiro set de pneus. Nos outros dois tudo estava um pouco mais bagunçado e não consegui encaixar uma volta tão boa quanto a primeira. Tudo está muito embolado, fiquei com diferença de dois décimos para a pole position.

"Um pouco desapontado, acredito que tinha potencial para estar um pouco mais a frente no grid. Agora é trabalhar para tentar o máximo nas duas corridas do fim de semana, acredito que a gente consiga pontuar bem e buscar até um pódio no sábado, no domingo da para brigar por pódio e top 5 também para sair de Barcelona com bons pontos", completou o piloto brasileiro da academia da Alpine.

