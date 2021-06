Após um intervalo de mais de um mês, pilotos e equipes da FIA Fórmula 3 estarão de volta à pista neste fim de semana (18, 19 e 20) para a disputa da segunda etapa da temporada 2021 no circuito de Paul Ricard, na França.

Após uma boa estreia, onde foi ao pódio e marcou pontos nas três corridas em Barcelona (Esp), o brasileiro Caio Collet não vê a hora de voltar a acelerar o F-3 #18 da equipe holandesa MP Motorsport.

As atividades no circuito de 5,842 km terão início na sexta-feira, com um treino livre e o classificatório para a corrida de domingo, a partir das 8h50 (de Brasília).

No sábado, as corridas 1 e 2 terão seus grids definidos da seguinte forma: na primeira valerá o resultado do classificatório com os 12 primeiros invertidos. Na segunda, o resultado da corrida 1, invertendo novamente os 12 primeiros.

As corridas de sábado terão suas largadas às 5h10 e 11h40 (de Brasília). A prova final, no domingo, começará às 6h40 (de Brasília). Todas as disputas terão 20 voltas ou 40 minutos de duração. O Bandsports exibirá todas as atividades ao vivo.

Collet, que é integrante do programa da Alpine Academy, já conhece bem o traçado francês. Em 2018, ano em que estreou nos monopostos e foi campeão da F-4 Francesa, fez sua primeira prova no circuito. Pela F-Renault Eurocup, venceu duas vezes entre os rookies em 2019 e foi ao pódio, em segundo no geral, no ano passado.

“Estou bem animado para Paul Ricard. Depois de um longo período, é sempre bom voltar a andar. Estou ansioso para entrar no carro de novo e acelerar”, comentou o brasileiro, de 19 anos.

“Depois de Barcelona, tivemos um longo período e conseguimos analisar as áreas onde preciso melhorar. Está bem claro na minha cabeça o que eu preciso fazer”, continuou Collet.

“Agora é focar no final de semana, me preparar bem, porque por mais que seja uma pista que eu já conheça, eu nunca andei lá de F-3, então é um pouco diferente”, lembrou.

“Minha expectativa é melhorar nossa performance na classificação e, a partir daí, traçar a estratégia final para as corridas”, finalizou o brasileiro, que ocupa a sexta posição na tabela, com 20 pontos.

Novamente, os 30 pilotos da categoria se apresentarão diante da Fórmula 1, que disputa em Paul Ricardo o GP da França, sétima etapa da temporada.

Confira a programação para a rodada tripla em Paul Ricard (horários de Brasília):

Sexta-feira, dia 18

5h05 às 5h50 – Treino Livre

8h50 às 9h20 – Classificatório

Sábado, dia 19

5h10 – Largada Corrida 1 (20 voltas ou 40 minutos)

11h40 – Largada Corrida 2 (20 voltas ou 40 minutos)

Domingo, dia 20

6h40 – Largada Corrida 3 (20 voltas ou 40 minutos)

Os 10 primeiros no campeonato, após a primeira etapa:

1. Dennis Hauger (Nor) 34

2. Olli Caldwell (GB) 32

3. Clement Novalak (Fra) 28

4. Victor Martins (Fra) 24

5. Jack Doohan (Aus) 21

6. Caio Collet (Bra) 20

7. Frederik Vesti (Din) 20

8. Alex Smolyar (Rus) 17

9. Matteo Nannini (Ita) 16

10. Jonny Edgar (GB) 11

