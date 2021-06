Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Paul Ricard, a Fórmula 3 realiza a segunda etapa da temporada 2021. E na classificação, Calan Williams foi o mais rápido entre os 30 pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Calan Williams, que terminou em 12º, sai na frente na primeira corrida do sábado. Entre os brasileiros, Caio Collet foi o 5º e sai em 8º amanhã, enquanto Enzo Fittipaldi foi o 21º.

Na temporada 2021 da F3, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Enquanto isso, a primeira corrida do sábado tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados. E o resultado desta prova define as posições da segunda, novamente com a inversão dos doze primeiros. As três corridas do final de semana terão 40 minutos de duração.

A sessão foi interrompida com 23 minutos para o fim devido a um problema com a Prema de Arthur Leclerc, irmão de Charles. A transmissão não conseguiu captar o momento do incidente, mas o monegasco acabou com uma quebra de suspensão no dianteiro esquerdo. A classificação foi retomada após cinco minutos de paralisação.

Em um final movimentado, com os 30 carros no grid nos últimos minutos, Frederik Vesti foi o mais rápido da classificação, com 01min50s882. Em segundo ficou Dennis Hauger a 0s181 de distância. Com isso, Vesti, da ART , conquistou a pole position da prova do domingo, a terceira do final de semana.

Completaram o top 12, Victor Martins, Jack Doohan, Caio Collet, Clément Novalak, Aleksandr Smolyar, Ayumu Iwasa, Juan Manuel Correa, Logan Sargeant, David Schumacher e Calan Williams.

Aplicando a inversão das 12 posições, Williams, da Jenzer Motorsport, ficou com a pole position da primeira corrida da temporada, que será realizada na madrugada desta sábado (19). Já Enzo Fittipaldi, que corre com a Charouz, ficou na 21ª posição.

A F2 volta à pista de Paul Ricard no sábado para as duas primeiras corridas do final de semana na França. As largadas das provas um e dois estão marcadas para 05h10 e 11h40, com transmissão do Bandsports.

