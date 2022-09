Carregar reprodutor de áudio

Franco Colapinto conquistou uma vitória de ponta a ponta na última corrida de sprint da temporada da Fórmula 3, em Monza, resistindo a uma forte pressão do candidato ao título Oliver Bearman. Já o brasileiro Caio Collet conseguiu subir ao pódio mais uma vez ao cruzar a linha no terceiro lugar.

O piloto da Van Amersfoort Racing largou na pole do grid invertido no circuito italiano e liderou desde o início, resistindo a uma ameaça inicial de Caio Collet, da MP Motorsport.

Mas era Bearman com quem ele precisava se preocupar, o piloto da Prema largou em sétimo antes de cortar o pelotão, incluindo um movimento impressionante passando por Collet e Jonny Edgar na curva 1 para ficar em segundo lugar.

Ele chegou a 0,4s de Colapinto, mas não conseguiu fazer o movimento final para a liderança, dizendo à sua equipe no rádio que “achava que tinha mais uma volta”.

Os nove pontos significam que o Bearman sobe para o terceiro lugar na classificação com apenas uma corrida restante, enquanto o líder do campeonato, Victor Martins, conquistou apenas um ponto por terminar em 10º.

Isack Hadjar, que está em segundo na classificação, não conseguiu pontuar depois de ser forçado a parar com danos nas asas.

A volta de formação teve um início bizarro, já que David Vidales foi deixado no grid por sua equipe Campos Racing ainda segurando seu guarda-chuva, precisando ser empurrado de volta para o pitlane para largar de lá.

Colapinto manteve a liderança sob Collet e Pepe Marti na segunda volta, enquanto Bearman ultrapassou o companheiro de equipe Jak Crawford em sexto na reta de largada, antes de também ultrapassar William Alatalo e assumir quinto lugar.

O safety car foi acionado na quarta volta quando Zak O'Sullivan, da Carlin, bateu na parede na curva 1, tentando evitar os carros à frente. A corrida recomeçou na volta nove, com o pelotão reunido antes de Colapinto liberá-los tarde.

Seguiu-se uma disputa pelo segundo lugar, com Collet emergindo na frente quando Marti alargou na curva 2, enquanto Kaylen Frederick e Leclerc fizeram contato na curva 4.

Bearman conquistou o quarto lugar de Marti na curva 2 na volta 10, este último caindo de posições ao tocar o cascalho na Lesmo 2. Apesar de Crawford passar brevemente por Bearman na curva 1, o júnior da Ferrari retomou a posição logo depois e se aproximou de Edgar para o terceiro lugar.

Bearman então fez um movimento dramático em Collet e Edgar ao longo da reta, entrando na curva 1 e embarcando em sua investida em direção a Colapinto.

Mais atrás, Leclerc conquistou duas posições, lutando contra Roman Stanek (Trident) pelo nono lugar antes de chegar ao oitavo. Bearman estava dentro do DRS de Colapinto na penúltima volta, enquanto Collet ultrapassou Edgar e assumiu o terceiro lugar, este último também acabou ficando atrás de Zane Maloney em quinto.

Gregoire Saucy ficou em sexto na ART, com os companheiros de equipe de Prema Crawford e Leclerc em sétimo e oitavo.

Marti e Martins fecharam o top 10, com o francês resgatando um ponto após uma largada vergonhosa na sprint race. Largando em nono, o piloto da ART estava alinhando um movimento sobre Arthur Leclerc, da Prema, pela Curva Grande.

Mas a dupla fez contato, forçando Martins a cruzar o cascalho e caindo para 27º, com Leclerc indo para 13º.

O candidato ao título Hadjar terminou em último, criando uma distância significativa para suas esperanças de título. Na volta inicial, o piloto da Hitech mergulhou fundo na Variante della Roggia, pegando a estrada de fuga para voltar ao circuito.

Mas após o reinício, Hadjar fez contato com o poles Alexander Smolyar e sofreu danos na asa dianteira, forçando uma ida aos boxes e colocando o piloto franco-argelino em último.

A última corrida da F3 do ano acontece amanhã às 3h35 (Brasília), com seis pilotos matematicamente com chances de conquistar o título.

Resultado da sprint race de Monza - 18 voltas