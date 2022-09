Carregar reprodutor de áudio

O dia em Zandvoort começou com hino brasileiro! Largando da quarta posição, Caio Collet deu um show na corrida 1 da Fórmula 3 na Holanda para vencer pela segunda vez na temporada.

Collet assumiu a terceira posição na largada, passando a ser segundo em cima de Zak O'Sullivan já na primeira curva. A partir daí, o brasileiro iniciou uma batalha pela liderança contra Juan Manuel Correa, assumindo a ponta com a ajuda do DRS na curva 3 durante a quinta volta.

A partir dali, o brasileiro precisou apenas controlar o ritmo, vencendo com mais de quatro segundos de vantagem. Correa, piloto da ART, foi o segundo, conquistando seu primeiro pódio na categoria, enquanto O'Sullivan completou o pódio.

Collet ainda fez a volta mais rápida no segundo giro, enquanto tentava alcançar Correa, mas sua caça acabou sendo brevemente interrompida ao colocar o carro na brita, enquanto O'Sullivan estava em sua cola.

Mais atrás, os candidatos ao título Roman Stanek e Oliver Bearman estavam em uma luta própria por pontos, com um erro do piloto da Prema permitindo que o rival passasse na curva 16. Já Arthur Leclerc voou pelo grid após uma classificação ruim, que o forçou a largar em 20º, mas terminou apenas em 12º.

Líder do campeonato, Isack Hadjar foi o sexto, à frente de Victor Martins, enquanto Stanek terminou em 10º, conquistando o último ponto do dia. Já Bearman e Leclerc terminaram sem pontuar. Com isso, Hadjar chega a 111 pontos contra 108 de Martins, 105 de Bearman, 101 de Leclerc e 97 de Stanek.

A Fórmula 3 encerra a etapa de Zandvoort, penúltima da temporada 2022, neste domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 03h45, com transmissão do Bandsports.

Confira o resultado final da corrida 1 da Fórmula 3 em Zandvoort:

ONBOARD: Veja como é uma volta pelo Circuito de Zandvoort

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: