Caio Collet celebra mais uma vitória na F3, agora em Zandvoort

Com precisão cirúrgica e uma leitura oportunista das raras chances de ultrapassagem em Zandvoort, na Holanda, o piloto brasileiro Caio Collet venceu pela segunda vez na temporada 2022 da Fórmula 3.

Único representante do País no grid, o competidor da Alpine Academy ganhou duas posições na largada, assumiu a liderança na volta cinco e controlou a corrida até a bandeirada. A vitória na Sprint Race também foi sua quinta corrida consecutiva nos pontos e marcou a terceira etapa consecutiva do carro #10 da equipe MP Motorsport entre os protagonistas do fim de semana. Em Hungaroring, Collet também venceu no sábado. Em Spa, cravou a pole.

Com os 11 pontos conquistados agora, ele sobe para 74 na tabela, em que aparece em oitavo. Collet tracionou bem no apagar das luzes e tomou a linha externa na curva 1 para passar o britânico Zak O’Sullivan e o suíço Gregoire Saucy. Daí em diante, o #10 tentou acompanhar o ritmo do líder Juan Manuel Correa. Catapultado pela melhor volta da corrida na volta 3, Caio emparelhou com o norte-americano tentando repetir a trajetória nas duas primeiras curvas.

Mas o concorrente sustentou a liderança na freada da curva 3. Porém, na volta seguinte, no mesmo trecho, Collet usou bem o DRS e assumiu a dianteira. Ele logo tratou de abrir mais de 1s, ficando a salvo da margem de utilização de asa móvel pelo adversário.

Na metade da prova, a margem vinha na casa de 2s, com Collet administrando liderança de maneira segura. Ele seguia livrando alguns décimos por volta até a bandeirada e, com direito à melhor volta da corrida na passagem final, cruzou com vantagem de 4.057s para vencer no país onde fica a sede da equipe MP Motorsport. Ele parte em nono na prova da madrugada deste domingo, que tem transmissão ao vivo pela Bandsports para o Brasil.

“Estou muito feliz pela minha segunda vitória da temporada, principalmente por ser em Zandvoort, casa da MP Motorsport. Foi um momento muito especial para mim e para eles. Só posso agradecer pelo carro incrível que eles me deram hoje, foi uma boa corrida e espero conseguir conquistar mais alguns pontos amanhã”, afirmou Caio Collet. Veja abaixo o horário da segunda e última corrida da etapa holandesa:

Domingo, 3 de setembro

03h40 - Feature Race

