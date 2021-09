A Fórmula 3 encerra neste final de semana (25 e 26) a temporada de 2021. A disputa da sétima e última rodada tripla será em Sochi, na Rússia.

Único brasileiro, entre os 30 pilotos do grid, Caio Collet, de 19 anos, nunca andou no traçado de 5,848 km e 18 curvas, que recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez em 2014. Já a Fórmula 3 teve uma única passagem pela pista, hás dois anos.

Com dois pódios, somando pontos em 11 das 18 corridas até aqui, Collet quer encerrar o ano com chave de ouro e buscar sua primeira vitória com a equipe MP Motorsport. O brasileiro está em oitavo na tabela, com 87 pontos.

“Estou bem animado para correr em Sochi”, disse Collet. “Chegamos à última etapa e passou muito rápido o ano”, destacou o piloto que é integrante do programa Alpine Academy.

“Nas últimas seis corridas, eu cruzei a linha de chegada quatro vezes em quarto lugar e as outras duas em cinco. Numa delas, fui punido e caí para nono, mas estamos sempre muito próximos do pódio”, lembrou.

“Tenho sido muito constante nas últimas corridas, mas tivemos alguns momentos de altos e baixos ao longo do ano, que acabaram afetando o resultado final. Mas vamos trabalhar muito para encerrar a temporada novamente no pódio e quem sabe até com uma vitória”, finalizou o brasileiro.

As atividades na pista russa serão intensas, já que além da Fórmula 1 e da Fórmula 3, a Fórmula 2 também fará parte da programação.

Para os jovens pilotos da F3, os treinos terão início na sexta-feira, com a tomada de tempos a partir das 7 horas. No sábado, a corrida 1 está prevista para as 2h55 e a segunda para as 7h40. No domingo, a última prova do ano terá sua largada às 3h55, todos os horários de Brasília.

