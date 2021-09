F3: Collet soma 24 pontos em Zandvoort após 5º lugar no domingo

Assim como nas provas de sábado, a corrida principal da sexta etapa da Fórmula 3, neste domingo (5), em Zandvoort, na Holanda, foi bastante movimentada e com mudanças no pelotão da frente nas voltas finais. Caio Collet completou mais um fim de semana sólido com a equipe MP Motorsport, ficando entre os cinco primeiros nas três corridas e marcando o total de 24 pontos na etapa.

Depois de ficar bem próximo do pódio no sábado, com um quarto e um quinto lugar, Collet partiu da sexta posição na prova deste domingo e tinha grandes chances de lutar por um Top-3. No entanto, logo na primeira volta, um incidente à sua frente obrigou o brasileiro de 19 anos a tirar o pé para não bater e o fez perder três colocações, caindo para nono.

Já na segunda volta, ele fez uma boa ultrapassagem para subir para oitavo. Na 12ª das 24 voltas, Collet ganhou mais uma posição e acelerou forte para chegar no sexto colocado.

Faltando duas voltas para o final, um incidente entre o segundo e o terceiro colocado, levou o piloto ao quinto lugar, com a prova terminando com Safety Car virtual. Das seis etapas da temporada, o brasileiro – que é integrante do programa Alpine Academy – marcou pontos em todas as corridas do final de semana em três.

Collet está em oitavo na tabela de classificação, com 87 pontos. Vencedor da corrida deste domingo, o norueguês Dennis Hauger é o líder, com 193.

“Hoje não consegui largar muito bem e acabei envolvido na confusão logo na curva 3. Perdi três posições, mas tive sorte de sair ileso, sem nenhum dano maior. Eu quase perdi minha asa, depois levei um toque, mas felizmente não causou nenhum problema no carro”, comentou Collet.

“Depois disso, o meu ritmo era muito bom. Consegui recuperar as posições que eu perdi na largada e terminar novamente a corrida entre os cinco primeiros. Claro que a meta era lutar pelo pódio, mas conseguimos bastante pontos e, no geral, foi uma etapa boa”, ressaltou.

“Agora vamos focar nos trabalhos e detalhes para a última etapa, principalmente, no classificatório para termos boas largadas e tentar encerrar o ano com uma vitória”, finalizou o brasileiro, que tem dois pódios na temporada e somou pontos em 11 das 18 corridas até aqui.

A última etapa da temporada, que estava prevista para outubro nos Estados Unidos, teve sua data alterada e acontecerá ainda este mês, entre os dias 24 e 26, em Sochi, na Rússia.

