A Fórmula 3 realizou dois dias de testes de pré-temporada neste fim de semana no Red Bull Ring, na Áustria. Após 12 horas de carros na pista, o melhor tempo em todas as sessões foi de Caio Collet, que cravou 1min18s592 durante a tarde deste domingo.

Collet fará sua estreia na categoria este ano pela equipe MP Motorsport e, apesar do grande resultado, o brasileiro que faz parte do programa de jovens pilotos da Alpine fez questão de manter os “pés no chão” quando pensa no restante da temporada.

“Os testes foram muito bons, tanto ontem como hoje”, disse Collet. “O mais importante é que consegui trabalhar muito bem com a equipe e com meu engenheiro, acho que conseguimos uma boa relação logo de cara, começamos com o pé direito. Creio que ele entendeu meus pontos fracos e fortes e isso será muito importante para a temporada.”

“É lógico que é bom ver seu nome em primeiro, mas acho que temos que manter os pés no chão, foi só o primeiro teste e temos que continuar trabalhando bastante para chegar bem a Barcelona daqui duas semanas.”

Caio Collet Photo by: Dutch Photo Agency

