Caio Collet, da MP Motorsport, foi o mais rápido nos testes de pré-temporada da Fórmula 3 na Áustria. O brasileiro da Alpine Academy registrou 1min18s592 na última hora da sessão da tarde.

Collet acendeu inicialmente as telas de cronometragem na segunda hora antes de ser ultrapassado por Dennis Hauger da Prema Racing. No entanto, ele respondeu rapidamente postando um tempo para voltar ao topo na hora final, antes de melhorar em 0s037, terminando 0s119s mais rápido que o segundo colocado, Hauger.

O esforço do brasileiro foi 0s339 mais rápido do que a marca definida por Alexandr Smolyar, da ART Grand Prix, no dia de abertura (sábado).

O júnior da Red Bull, Jak Crawford, foi o terceiro mais rápido no Hitech Grand Prix, a apenas 0s064s de Hauger. O norte-americano de 15 anos chegou a ter um período no topo da classificação no meio de uma tarde.

O companheiro júnior da Red Bull, Jonny Edgar (Carlin), ficou em quarto lugar, à frente de Matteo Nannini, que também correrá na Fórmula 2 este ano.

Juan Manuel Correa impressionou em seu retorno à ação competitiva após uma longa recuperação de lesões graves sofridas no acidente da Fórmula 2 em Spa em 2019, que tirou a vida de Anthoine Hubert. O piloto da ART fez 1min19s189 na sessão da manhã que o colocou em 11º e apenas três décimos atrás do ritmo. Ele terminaria em 19º à tarde.

Apenas 29 dos 30 carros estiveram na sessão da tarde, já que Victor Martins, da MP Motorsport, que foi o quarto mais rápido da manhã, esteve ausente da ação.

Os testes de pré-temporada continuarão no Circuito de Barcelona em 21 e 22 de abril. Um terceiro teste será realizado em Jerez, nos dias 12 a 13 de maio, logo após a abertura do campeonato, de 6 a 8 de maio em Barcelona, em evento conjunto com a F1.

Drugovich vê pressão por título como fator positivo; saiba tudo sobre os brasileiros da F2 e F3

