Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana, a Fórmula 3 realiza a sexta das nove etapas da temporada 2022 no Hungaroring, onde Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e companhia disputarão mais um GP da Hungria.

Essa será a terceira etapa da categoria no mês, deixando de correr apenas na semana passada em Paul Ricard.

Após uma etapa movimentada no Red Bull Ring, a disputa pelo título parece concentrada entre três pilotos francófonos. O francês Isack Hadjar lidera com 98 pontos, apenas um a mais que o compatriota Victor Martins, enquanto o monegasco Arthur Leclerc vem na sequência, com 91.

Já Caio Collet, que teve uma etapa de altos e baixos no Red Bull Ring, com um pódio e um abandono, está na oitava posição, com 39 pontos.

Confira os horários e como assistir a etapa do Hungaroring:

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: