Jack Doohan, piloto da Trident, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 3 neste domingo, cruzando em primeiro na corrida 3 do fim de semana em Paul Ricard, uma prova marcada pela pista molhada. Entre os brasileiros, Caio Collet obteve seu segundo pódio do ano, terminando em terceiro, enquanto Enzo Fittipaldi não pontuou, mas teve seu melhor resultado da temporada até aqui, com a 11ª posição.

O australiano, que largou em quarto, ultrapassou o líder do campeonato, Dennis Hauger, da Prema, na volta 14 e se manteve na frente para ganhar com 1s5 de diferença.

Ao longo da segunda metade da corrida, a dupla esteve muito próxima, mas o australiano, da Academia da Red Bull, conseguiu abrir nas voltas finais. A dupla da MP Motorsports, Collet e Victor Martins, batalhou pela última vaga do pódio, com o brasileiro levando a melhor, apesar de Martins ter saído em terceiro.

Clément Novalak, da Trident, foi o quinto, enquanto o pole Frederik Vesti, da ART, foi apenas o sexto. Completando o top 10, que conquistaram pontos estão Ayuma Iwasa, da Hitech, Aleksandr Smolyar, da ART, Juan Manuel Correa, também da ART e Jak Crawford, da Hitech.

Com a chuva caindo na manhã do domingo, Hauger assumiu a liderança em cima de Vesti no começo da prova. Novalak subiu para terceiro na segunda volta, eventualmente terminando na quinta posição.

Um safety car virtual foi acionado na terceira volta após Olli Caldwell, da Prema, sair da pista e abandonar. Logan Sargeant, da Charouz e Pierre-Louis Chovet, da Campos, também não completaram a prova.

Tanto David Schumacher (Trident) quanto Rafael Villagomez (HWA) saíram da pista na quinta volta, mas conseguiram se recuperar e completaram a prova.

Novalak, Vesti, Martins e Doohan se envolveram em uma luta intensa na primeira metade pela segunda posição, com o australiano escalando as posições até assumir a vice-liderança e iniciar a pressão em cima de Hauger, ultrapassando o norueguês na curva quatro.

Único piloto que colocou pneus slick no fim da prova, Rashad de Gerus terminou com o ponto extra da volta mais rápida.

Já o vencedor da corrida 2 do sábado, Arthur Leclerc teve mais uma performance de destaque. Largando novamente em último após seu acidente na classificação, o monegasco escalou o pelotão, subindo 17 posições para terminar em 13º.

Dennis Hauger segue na liderança do campeonato após a rodada deste fim de semana, com 66 pontos, contra 60 do vice-líder Victor Martins e 58 de Jack Doohan. Já Caio Collet é o sétimo colocado, com 35 pontos, enquanto Enzo Fittipaldi, ainda sem pontuar no ano, é o 19º.

Agora, a Fórmula 3 descansa na semana do GP da Estíria, mas retoma a temporada 2021 no próprio Red Bull Ring, acompanhando a F1 no GP da Áustria, com provas nos dias 03 e 04 de julho.

Confira os resultados da corrida 3 da Fórmula 3 em Paul Ricard:

