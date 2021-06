Como diz o ditado: “nada como um dia após o outro”. Depois de enfrentar dificuldades nas corridas de sábado (19) no circuito Le Castellet, em Paul Ricard (Fra), o brasileiro Caio Collet conseguiu uma boa recuperação e foi ao pódio neste domingo (20) na corrida 3, que fechou a segunda etapa da temporada 2021 da FIA Fórmula 3.

O brasileiro, que corre pela equipe MP Motorsport, ficou em terceiro lugar, atrás apenas do australiano Jack Doohan, que venceu a prova, e do norueguês Dennis Hauger, que terminou em segundo e lidera o campeonato, com 66 pontos. Collet está em sétimo na tabela, com 35.

Foi o segundo pódio de Collet, que faz sua estreia na FIA F3. Na primeira etapa, em Barcelona, na Espanha, ele já havia sido o terceiro na corrida 1. O brasileiro marcou pontos em quatro das seis corridas disputadas até aqui. Só ficou fora da zona de pontos nas provas de sábado em Paul Ricard (teve problemas de rendimento e foi 13º na corrida 1 e, na segunda prova, abandonou logo no início, após a quebra do motor).

A corrida deste domingo trouxe um ingrediente a mais e inesperado: a chuva. Os pilotos tiveram de trocar os pneus para pista molhada e, no início da prova, as condições eram bem difíceis para os 30 pilotos que disputam a categoria, com muito spray complicando a visibilidade. Collet partiu da quinta colocação, mas acabou perdendo duas posições na largada.

Logo nas primeiras voltas, o brasileiro, que é piloto da Alpine Academy, já reagiu e, com uma bela ultrapassagem, assumiu a sexta posição. A chuva parou na volta seis, mas a pista seguia molhada. Collet acompanhou o ritmo dos ponteiros e foi pra cima, subindo para quinto, quarto e, a cinco voltas do final, fez mais uma grande ultrapassagem para chegar ao terceiro lugar e garantir o pódio.

“Estou muito contente por conquistar este pódio depois de uma corrida dura, mas muito boa, em condições diferentes”, comemorou o piloto de 19 anos.

“Após as corridas de ontem e todos os problemas que enfrentamos, conseguimos nos recuperar. Acredito que eu e a equipe merecíamos isso. Gostaria da agradecer ao nosso time, pois eles fizeram um trabalho muito bom com o carro para hoje, e também aos meus patrocinadores pela oportunidade”, disse Collet.

“Agora vamos trabalhar para a próxima etapa no Red Bull Ring. Fomos bem lá nos testes da pré-temporada e espero lutar por bons resultados”, finalizou o piloto, lembrando que a próxima rodada tripla da categoria acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de julho no Red Bull Ring, na Áustria, pista onde Collet liderou os testes da pré-temporada, inclusive, registrando um novo recorde para os carros da FIA F-3 no circuito.

Resultado Corrida 3 (Top-15):

1. Jack Doohan (Aus) Trident 20 voltas em 43min19s510

2. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing +1.551

3. Caio Collet (Bra) MP Motorsport +5.051

4. Victor Martins (Fra) MP Motorsport + 7.237

5. Clement Novalak (Fra) Trident + 14.245

6. Frederik Vesti (Din) ART Grand Prix +17.942

7. Ayumu Iwasa (Jap) Hitech Grand Prix +23.074

8. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix + 24.883

9. Juan Manuel Correa (EUA) ART Grand Prix +25.549

10. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix + 28.620

11. Enzo Fittipaldi (Bra) Charouz Racing System + 34.198

12. Calan Williams (Aus) Jenzer Motorposrt +36.018

13. Arthur Leclerc (Mon) Prema Racing + 39.013

14. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz Racing +41.826

15. Roam Stanek (CZE) Hitech Grand Prix + 42.379

Para os resultados completos, acesse: https://www.fiaformula3.com/Results?raceid=1023

Os 10 primeiros no campeonato, após duas etapas (Top-10):

1. Dennis Hauger (Nor) 66

2. Victor Martins (Fra) 60

3. Jack Doohan (Aus) 58

4. Clement Novalak (Fra) 49

5. Olli Caldwell (GB) 41

6. Alex Smolyar (Rus) 40

7. Caio Collet (Bra) 35

8. Frederik Vesti (Din) 33

9. Logan Sargeant (EUA) 18

10. Matteo Nannini (Ita) 16

