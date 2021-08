F3: Hauger supera Leclerc e vence na Hungria; Fittipaldi é 9º

Dennis Hauger superou seu companheiro de equipe, Arthur Leclerc, para vencer na corrida principal da Fórmula 3 em Budapeste. O norueguês manobrou para a liderança da corrida na nona volta e chegou com pouco mais de um segundo de vantagem sobre seu companheiro de Prema.

Jack Doohan, da Trident, ficou com a terceira posição e completou o pódio.

Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi, que foi o segundo colocado na corrida 2, fechou sua participação na Hungria na nona colocação. Caio Collet foi o 16º colocado.

“Estou feliz pelo pódio de sábado, eu vinha lutando muito por ele e hoje nós completamos o final de semana com uma boa recuperação nessa terceira corrida. Marcamos pontos importantes para o campeonato, então agradeço todos da equipe pelo ótimo trabalho que fizemos aqui na Hungria”, disse Enzo.

Já Collet, lamentou o fim de semana: “Realmente, foi complicado. Difícil entender o porquê de termos ficado tão atrás no classificatório. A gente vinha fazendo um bom trabalho, desde o começo, evoluindo bastante com o carro e foi mesmo estranho não termos uma boa performance aqui. Agora é trabalhar muito nestas três semanas até Spa. Começar tudo do zero para voltarmos ao nosso ritmo e estarmos competitivos nas três últimas etapas do ano.”

Resultado final

F1 2021: CAOS NA HUNGRIA! Veja TUDO sobre a CORRIDA MALUCA, com ERRO da Mercedes, BATIDAS e CHUVA