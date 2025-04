Embora a vitória em Suzuka tenha sido um "bom impulso para a equipe", Max Verstappen moderou as expectativas para o GP do Bahrein. O tetracampeão de Fórmula 1 comentou sobre o assunto na prévia da corrida da Red Bull.

"Vencer em Suzuka foi um momento incrível para a equipe e uma despedida perfeita para a Honda, com quem tivemos um ótimo relacionamento e muito sucesso ao longo dos anos. É incrível ter quatro vitórias seguidas no Japão e foi um ótimo começo para a rodada tripla. Foi um bom estímulo para a equipe e agora podemos ir para esta semana com um pouco mais de confiança. A pista é muito técnica e, é claro, é uma corrida noturna, o que é um pouco diferente. Vai estar quente e acho que será uma corrida difícil para nós", falou o holandês.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

A equipe de Milton Keynes tem enfrentado dificuldades com o RB21 desde o início da temporada. O novato Liam Lawson teve dificuldades para se adaptar ao carro, o que o levou a ser rebaixado para a equipe irmã, Racing Bulls. Verstappen também expressou suas preocupações, acrescentando:

"Ainda há coisas a melhorar no carro: ainda estamos trabalhando no gerenciamento dos pneus e falta um pouco de ritmo, então precisamos trabalhar duro e levar o carro ao limite constantemente. No entanto, eu sempre gosto de ir para lá, então estou ansioso para ver o que esta semana nos trará e espero que possamos maximizar o desempenho do carro da melhor forma possível."

A vitória de Vertappen no Japão reduziu a diferença entre ele e o atual líder do campeonato de pilotos, Lando Norris, para apenas um ponto. O piloto da McLaren já acumulou 62 pontos e Verstappen 61.

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!