O russo Aleksandr Smolyar, da ART Grand Prix, lutou para escalar o pelotão e vencer pela segunda vez na temporada 2021 da Fórmula 3, triunfando na primeira corrida do fim de semana em Paul Ricard após uma luta contra Victor Martins na última volta pela liderança. Entre os brasileiros, Caio Collet terminou em 13º após sair em oitavo enquanto Enzo Fittipaldi cruzou a linha de chegada na mesma posição em que largou, 21º.

Em uma corrida sprint com cinco líderes diferentes, a ação maior foi na última parte, com Smolyar, brigando com Martins, da MP Motorsport pela vitória.

O francês, que é companheiro de Collet e membro da Academia da Alpine parecia a caminho de vencer pela primeira vez na F3 e em casa, após largar em décimo e superando o pelotão, mas foi ultrapassado por Smolyar de modo dramático na 20º volta.

Calan Williams, da Jenzer Motorsport, que largou na pole, pontuou na F3 pela primeira vez, conquistando também seu primeiro pódio com a terceira posição, enquanto o americano Logan Sargeant, da Charouz, foi o quarto.

Clément Novalak, da Trident, foi o quinto, enquanto Juan Manuel Correa, também da ART, foi o sexto.

Williams teve uma boa largada, com Sargeant passando David Schumacher da Trident para assumir a segunda posição na primeira curva, enquanto Ayumu Iwasa, da Hitech, subiu para terceiro.

O safety car virtual foi brevemente acionado na segunda volta após Jonathan Hoggard, que estreia neste fim de semana na F3 com a Jenzer, saiu da pista após uma colisão no pelotão do meio, parando ao lado da pista.

Na sétima volta, Smolyar e Correa estavam envolvidos em uma batalha pela quarta posição, enquanto Sargeant assumia a liderança de Williams em uma tensa batalha de três carros com Iwasa, enquanto o piloto da Jenzer caia para terceiro.

Iwasa, que é da Academia da Red Bull, assumiu a liderança em cima de Sargeant com uma ultrapassagem na curva 10, enquanto mais atrás Martins passava Correa pela quinta posição com a ajuda do DRS.

Victor Martins, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Smolyar finalmente passou Williams para assumir a terceira posição na volta 13, antes de ultrapassar Sargeant também com quatro voltas para o fim. Iwasa tomou uma punição de cinco segundos por ter saído da pista enquanto tentava ultrapassar Sargeant, caindo para fora das posições de pódio.

As últimas voltas foram de diversas trocas de posições, com Martins, Smolyar, Williams e Sargeant lutando pelas vagas no pódio. Martins assumiu a liderança com três voltas para o fim, mas foi ultrapassado por Smolyar no giro final.

Frederik Vesti, da ART, recebeu o ponto extra da volta mais rápida após terminar em 15º.

Já Arthur Leclerc, da Prema, que largou em último após seu acidente na classificação da sexta, voou pela pista para terminar em 12º, colocando-o na pole position para a segunda corrida deste sábado.

Ao seu lado, na primeira fila, estará Jak Crawford, da Hitech, enquanto Olli Caldwell e Dennis Hauger, ambos da Prema, ocuparão a segunda fila.

Com a inversão apenas dos 12 primeiros colocados, Collet, que terminou em 13º e Fittipaldi, 21º, largarão na mesma posição na segunda corrida do dia, que tem largada marcada para as 11h40, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Confira os resultados da corrida 1 da Fórmula 3 em Paul Ricard:

