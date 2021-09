A Fórmula 3 tem seu campeão da temporada 2021! Em uma temporada incrível, coroada com quatro vitórias e outros cinco pódios, Dennis Hauger correu com o regulamento embaixo do braço para terminar em segundo na primeira corrida do fim de semana em Sochi para garantir o título, enquanto Logan Sargeant foi o vencedor da prova. Já o brasileiro Caio Collet foi o quinto.

Seu único rival na luta pelo título na última etapa da temporada, Jack Doohan, acabou não pontuando após conquistar a pole position mais cedo, terminando apenas na 15ª posição.

Hauger largou em quarto, mas rapidamente escalou o grid até a segunda posição, fazendo bem mais do que apenas os seis pontos necessários para garantir o título com duas corridas de antecedência.

Sargeant conquistou sua primeira vitória no ano com a Charouz, enquanto Hauger terminou na sua cola, a apenas 0s4 de distância. Victor Martins foi o terceiro, com Clément Novalak em quarto e o brasileiro Caio Collet na quinta posição.

A primeira volta foi marcada por uma batalha caótica pela ponta, com Sargeant garantindo a liderança em cima de Martins na curva quatro.

Saindo de 12º, Doohan caiu para 15º após problemas na zebra da mesma curva quatro, perdendo ainda outra posição após um novo encontro com as zebras.

Oliver Rasmussen e Laszlo Toth abandonaram ainda nas primeiras voltas.

Caio Collet, MP Motorsport Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Rapidamente Collet passou Crawford pela quarta posição, enquanto mais atrás, Arthur Leclerc tentou passar Vesti pela nona posição, apesar de falhar. O monegasco acabou passando o dinamarquês pela nona posição na metade da prova.

Momentos depois, Hauger passou Martins na segunda curva, assumindo a segunda posição para garantir sua vantagem no campeonato. Mesmo com o francês em sua cola, começou a reduzir a vantagem para Sargeant.

Na volta 16, o safety car virtual foi acionado devido a um estouro do motor da MP de Tijmen van der Helm. No reinício da prova, Novalak pegou Collet desprevinido para assumir a quarta posição, enquanto Hauger colava em Sargeant.

Na segunda corrida do fim de semana, a pole, com a inversão das 12 posições, ficou com Johnathan Hoggard, tendo Jak Crawford ao seu lado. Já Collet, que terminou em quinto, sai da oitava posição. Caso o horário da prova não seja alterado, ela está marcada para 07h40 do sábado, com transmissão do Bandsports.

Confira o resultado final da corrida 1 da F3 em Sochi:

