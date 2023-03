Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3, importante passo no caminho à Fórmula 1, também corre neste fim de semana em Melbourne, para a segunda de nove etapas da temporada 2023. E após uma passagem movimentada pelo Bahrein, o campeonato promete grandes emoções.

O Brasil estará triplamente representado no grid da F3 em 2023: Caio Collet fará sua terceira temporada na categoria, trocando a MP Motorsport pela Van Amersfoort, correndo ao lado do mexicano Rafael Villagómez e o australiano Tommy Smith.

Após o Bahrein, temos liderança brasileira. Com vitória na corrida principal Bortoleto chega a Melbourne na primeira posição do campeonato, com 26 pontos, três a mais que Oliver Goethe. Caio Collet, pódio na primeira prova, é o oitavo, com oito pontos, enquanto Roberto Faria ainda busca pontuar pela primeira vez.

Confira os horários da Fórmula 3 na Austrália:

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h50 Bandsports Classificação Sexta-feira 00h Bandsports Corrida 1 Sexta-feira 20h45 Bandsports Corrida 2 Sábado 19h05 Bandsports

