A Fórmula Regional Europeia tem um novo campeão. Gianluca Petecof confirmou o favoritismo em Vallelunga, na Itália, e, mais do que a conquista em si, o piloto de São Paulo atingiu o número de pontos necessário para a superlicença da F1.

Petecof agora soma os 25 pontos do título da Regional, aos 15 acumulados com o vice-campeonato da Fórmula 4 Italiana em 2019 e o quarto lugar na mesma categoria em 2018.

Mas o final de temporada dos sonhos quase teve contornos de pesadelo. Petecof começou o ano com orçamento incompleto, podendo ser obrigado a abandonar o campeonato na metade, já com vitórias, pela ausência de patrocinadores.

Na metade do ano, ele conseguiu o apoio da Matrix Energia e Americanet necessários para apenas focar nas suas funções de piloto.

Emocionado e comemorando muito o título, Petecof comentou sua temporada.

"É maravilhoso conquistar esse campeonato. Tivemos alguns problemas durante o ano, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo, e, mais importante, a Deus. Sem Ele, nada teria sido possível. Tentei sempre ficar na pista e fazer o melhor. Às vezes, não pudemos lutar pela vitória, mas marquei pontos em todas as corridas, é assim que funciona. Estou muito, muito feliz. Obrigado a todos!"

Após a comemoração efusiva com os membros da Prema, Petecof foi visto emocionado e enrolado à bandeira brasileira, em uma imagem que viralizou nas redes sociais, após a Prema divulgá-la.

