Gianluca Petecof nem precisou esperar o fim da terceira corrida da Fórmula Regional Europeia em Vallelunga para gritar "é campeão!". Após o cancelamento da segunda etapa, a primeira do domingo, devido às condições da pista, a última prova da temporada foi marcada pela pista molhada, que levou a um abandono prematuro do único piloto que poderia brigar pelo título: Arthur Leclerc.

Apesar de ser a terceira corrida do final de semana da Fórmula Regional Europeia no circuito italiano de Vallelunga, essa foi, de fato, a segunda, porque as péssimas condições climáticas forçaram o cancelamento da prova que seria realizada na madrugada deste domingo, horário de Brasília.

Com isso, a situação do campeonato chegou à última prova na mesma condição de ontem: Petecof tinha 349 pontos, contra 343 de Lecerc e 318 de Rasmussen, com apenas 25 em disputa.

Oliver Rasmussen, companheiro de Petecof e Leclerc na Prema, garantiu as três poles do final de semana, manteve-se na liderança desde o começo da prova, em meio a uma pista molhada que se mostrou desafiadora para os pilotos.

O safety car precisou ser acionado com cerca de 16 minutos para o fim da prova por causa de Leclerc. O irmão do piloto da Ferrari foi parar na caixa de brita durante a prova, em meio a condições ruins da pista.

Com isso, Petecof, que ocupava a quarta posição na corrida no momento, não poderia mais ser alcançado por nenhum rival, garantindo o título antes mesmo do fim da corrida.

O carro de segurança saiu a poucos minutos do fim e Oliver Rasmussen cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Dennis Hauger e Pierre-Louis Chovet completando o pódio. Petecof cruzou a linha de chegada em quinto, após terminar a corrida do sábado em quarto.

O brasileiro termina o campeonato com 361 pontos, enquanto Leclerc e Rasmussen terminam empatados com 343 pontos para cada. O título vem como uma coroação de uma ótima temporada de Petecof, que passou por um período de incerteza ainda no começo do semestre, quando não sabia se teria verba suficiente para terminar o campeonato. Mas, felizmente, tudo foi resolvido. Agora, resta saber qual será o próximo desafio para o piloto da Academia da Ferrari.

"É maravilhoso terminar com esse título. Se as pessoas soubesse os problemas que passamos. Significa muito para mim e a equipe esse título. Agradeço a todos pelo apoio", disse Petecof assim que saiu do carro.

A Fórmula Regional passa por modificações para a temporada 2021, em uma fusão com a Fórmula Renault Eurocup. A nova categoria, a Fórmula Regional Europeia por Alpine, terá sua primeira edição no próximo ano, correndo em dez etapas, sendo três na Itália.

