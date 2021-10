Dudu Barrichello enfrenta último desafio da FRECA em Monza

Neste fim de semana Dudu Barrichello enfrenta seu último compromisso pela Formula Regional European by Alpine (FRECA), em Monza. A décima etapa do certame acontece em um palco que tem história com a família Barrichello, Rubens já venceu nesta mesma pista na Fórmula 1.

Dudu chega em Monza otimista com a oportunidade de correr pela primeira vez em uma das pistas mais tradicionais do automobilismo mundial. O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing, XP e ALE Combustíveis terá a chance de conquistar o melhor resultado no certame.

A temporada 2021 está sendo de adaptação para o piloto que veio do automobilismo americano. Dudu está tendo a oportunidade de conhecer novas pistas e se adaptar ao carro da FRECA, por isso o brasileiro espera fechar o ano em alta na Itália.

“Estou bem ansioso pra Monza, acho uma pista bem bacana no simulador, e talvez seja a pista que terá mais ultrapassagens na corrida", disse Barrichello. "Então isso gera uma possibilidade melhor para nós. Além disso é sempre muito legal correr em uma pista com tanta história no automobilismo, os principais pilotos da história já competiram neste lugar e agora vou ter a chance de competir também.”

A programação da FRECA prevê dois treinos livres na sexta-feira, um classificatório e corrida no sábado e a mesma programação se repete no domingo. Cada prova tem duração de 30 minutos.

Programação:

Sexta-feira, 29 de outubro

06h10 – Treino Livre 1

09h50 – Treino Livre 2

Sábado, 30 de outubro

04h25 – Treino Classificatório

09h25 – Corrida 1

Domingo, 31 de outubro

03h30 – Treino Classificatório

07h10 – Corrida 2

