Neste domingo, Dudu Barrichello fechou sua primeira temporada na Europa ao receber a bandeira quadriculada da corrida 2 da Fórmula 3 Regional Europeia (FRECA), em Monza. O brasileiro completou as duas corridas da 10ª etapa do campeonato.

No sábado, enfrentou problemas com os pneus durante a prova e foi 31º, já no domingo fez uma boa prova de recuperação e fechou em 17º lugar, mesmo sendo atrapalhado por diversas intervenções do safety car e uma bandeira vermelha.

O vice-campeão da USF2000 em 2020 teve a oportunidade de competir pela primeira vez no automobilismo europeu e fez uma temporada de adaptação. Conheceu pistas icônicas, participou de preliminares da Fórmula 1 e teve a chance de pilotar um carro novo, acumulando quilometragem e experiência que podem fazer a diferença no futuro.

Ao longo do ano, o brasileiro foi consistentemente mais rápido que os seus companheiros da equipe JD Motorsport e não se envolveu em acidentes. Dudu também mostrou sangue frio ao passar com tranquilidade pela pré-classificação da FRECA em Monte Carlo.

"Meu primeiro ano na Europa foi muito desafiador, sem dúvida o mais difícil da minha vida", revelou Barrichello. " Foi tudo novo, inclusive mudando de país. O carro não estava andando legal, tive uma série de problemas que me privaram de conseguir resultados melhores, mas evolui ao longo do ano."

"Fica o aprendizado de poder andar em um carro novo, pistas novas e com pessoas novas. Espero ter essa oportunidade de novo", acrescentou.

Com o fim de 2021 se aproximando, o piloto irá avaliar as opções e na sequência divulgará os planos para a próxima temporada.

