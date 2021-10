F-Regional: Dudu Barrichello completa etapa "difícil" na Áustria

Dudu Barrichello completou as duas provas da Formula Regional Europeia (FRECA) realizadas neste fim de semana, na Áustria. O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing enfrentou problemas com o carro durante a etapa que o impediram de extrair o máximo de sua performance em sua estreia no Red Bull Ring.

Na corrida 1, largando em 25º lugar e sendo o melhor carro da equipe JD Motorsport no grid, Barrichello escapou dos acidentes na primeira volta e ganhou uma posição. O safety car entrou logo em seguida e permaneceu na pista por cinco giros. Na relargada, Dudu manteve a posição e avançou para o 23º posto.

A corrida foi marcada por mais duas intervenções do carro de segurança, inclusive na última volta, impedindo a escalada do brasileiro que cruzou a linha de chegada na mesma posição.

Na segunda prova do fim de semana, partindo de 22º, Barrichello fez uma boa largada e ganhou duas posições no começo. Na abertura da segunda volta, o safety car foi acionado após dois concorrentes se tocarem.

Não houve nenhum problema após a bandeira verde e Dudu disputava posições contra Ido Cohen e Patrik Pasma. Após dez minutos do início da corrida, seu carro perdia desempenho e o brasileiro ocupava o 24º lugar.

Restando 11 minutos para o término, Barrichello superou Tommy Smith e subiu para 23º. No final, ele perdeu uma posição e recebeu a bandeira quadriculada na vigésima quarta colocação entre os 33 pilotos do grid.

"Esse fim de semana foi muito difícil, enfrentei muitos problemas e meu motor não estava bom", disse o jovem piloto. "Adorei correr nesta pista e esperava um resultado melhor, mas vamos ter um novo motor em Valência e voltaremos mais fortes."

O próximo compromisso de Dudu Barrichello pela FRECA está marcado para os dias 25 e 26 de setembro, na cidade espanhola.

