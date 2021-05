Eduardo Barrichello enfrenta o seu maior desafio na Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA) em 2021, ao competir pela primeira vez nas estreitas ruas do Principado de Mônaco e classificar o carro #91 para as duas corridas do final de semana.

Participando como evento suporte do GP de Mônaco da Fórmula 1, a competição conta com 32 pilotos inscritos e, excepcionalmente nesta etapa, somente 28 carros poderão participar de cada corrida.

Todos os pilotos do grid estão garantidos em ao menos uma das provas do final de semana e o desafio de Dudu será estar entre os 23 pilotos mais rápidos da primeira classificação para garantir sua vaga no grid das duas baterias.

“Vai ser uma experiência muito legal para mim porque são poucas categorias que competem em Mônaco. Então, me sinto um privilegiado por ter essa oportunidade”, disse o piloto.

O piloto que também costuma desenvolver layouts para carros de corrida virtual criou em conjunto com a Veloz Racing uma pintura especial para o capacete que irá usar em Mônaco, trocando as cores amarela, vermelha e laranja pelo preto fosco.

Capacete de Eduardo Barrichello Photo by: Veloz Helmets

Dudu Barrichello faz sua primeira temporada na Europa e a etapa de Monte Carlo da FRECA é apenas seu terceiro evento no velho continente. O piloto desenvolveu sua carreira nos Estados Unidos, onde foi vice-campeão da USF2000 em 2020. Nesta temporada, graças aos patrocínios de Toyota Gazoo Racing, XP Investimentos e ALE Combustíveis, Dudu se juntou à equipe JD Motorsport, organização sediada na Itália e com tradição nas categorias de acesso europeias.

Nesta quinta-feira, Dudu vai poder realizar o sonho de acelerar em Mônaco pela primeira vez nos treinos livres. Os dois qualis acontecem na sexta, com uma corrida marcada para sábado e outra para domingo.

