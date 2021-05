Dudu Barrichello encara o quarto desafio do ano pela FRECA neste final de semana, em Paul Ricard. O filho de Rubens Barrichello vira a “chave” ao sair das estreitas ruas de Mônaco e encarar a pista ‘sem limites’ na França.

Embora esteja em seu primeiro ano na categoria, o palco da quarta etapa da Fórmula Regional by Alpine não é desconhecido. Na pré-temporada, Dudu testou em Le Castelet com a equipe JD Motorsport e foi onde teve sua melhor adaptação.

Em Mônaco, embora tenha sofrido com uma falha mecânica que impediu a participação na primeira corrida, Barrichello não se envolveu em acidentes e superou três adversários para conquistar o 15º lugar, melhor colocação até agora na FRECA.

Este será o primeiro evento da temporada que não será em conjunto com a Fórmula 1. O final de semana será composto por dois treinos livres na sexta-feira, duas sessões classificatórias no sábado e duas corridas sendo uma no sábado e outra no domingo.

“Estou feliz por chegar em Paul Ricard após conseguir meu melhor resultado do ano em Mônaco”, disse Dudu. “Vamos tentar avançar com o desenvolvimento do carro para essa pista. Na pré-temporada, embora seja o lugar que eu melhor me adaptei em relação a performance de pilotagem, o carro não teve um balanço ideal, então objetivo é desenvolver o carro para o fim de semana”

Programação:

Sábado, 29 de maio

03:30 – Quali 1

04:00 – Quali 2

09:20 – Corrida 1 (30 minutos +1volta)

Domingo, 30 de maio

09:30 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

EXCLUSIVO: MASSA dá PITACO na crescente RIVALIDADE da F1 entre HAMILTON e VERSTAPPEN

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.