O dia 17 de março de 2021 ficará marcado para sempre na memória de Eduardo Barrichello. Em mais um passo em sua carreira no automobilismo internacional, Dudu acelerou pela primeira vez um carro de fórmula no continente europeu.

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari recebeu os primeiros testes de pré-temporada da Fórmula Regional Europeia. Depois de dias de preparação na academia e nos simuladores, Dudu pode finalmente pilotar o carro #91 preparado pela equipe italiana JD Motorsport.

Leia também: Dudu Barrichello correrá na Fórmula 3 Regional Europeia em 2021

O piloto acumulou um total de 322 km nas 65 voltas realizadas na pista em seu primeiro dia de treinos. Em meio a um grid com veteranos das duas categorias que deram origem à atual Fórmula Regional e outros tantos rookies com quilometragem nesta pista em provas de F4 na Europa, o brasileiro fechou o dia em 27º lugar a 1s589 da melhor marca.

Nesta quinta-feira (18) acontece mais uma jornada de testes em Ímola.

“Esse vai ser um dia que ficará marcado para sempre na minha memória”, disse Dudu. “Meu primeiro dia andando de Fórmula na Europa. Foi um treino muito produtivo para poder conhecer o carro, me acostumar com os pneus, o halo, a pista e com o carro propriamente dito. Amanhã é um novo dia de testes para nós em que pretendo evoluir ainda mais para poder estar pronto quando a temporada começar. Foram 65 voltas muito proveitosas aqui em Ímola.”

A temporada da nova FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine) está marcada para o último fim de semana de abril em Spa-Francorchamps. A categoria foi repaginada na temporada 2021, após a fusão da Formula Renault Eurocup com a Formula Regional Europeia chancelada pela FIA.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Felipe Giaffone NÃO ACREDITAVA que F1 saísse da Globo e diz que Band fez LIÇÃO DE CASA para NOVA ERA

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.