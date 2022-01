Gabriel Bortoleto confirmou na última sexta-feira (08) que seguirá por mais um ano na Fórmula Regional Europeia by Alpine, passando da FA Racing by MP para R-ace GP, equipe que foi campeã na temporada passada.

Em seu primeiro ano na categoria, correndo na equipe de Fernando Alonso, Bortoleto acumulou boas performances em um grid extremamente competitivo de jovens talentos do esporte. Seu melhor resultado foi o segundo lugar na corrida 2 do Red Bull Ring, vencida pelo campeão da temporada, Grégoire Saucy.

"A R-ace GP é uma das equipes de ponta da FRECA", disse Bortoleto. "Ninguém tem dúvidas de que ter a oportunidade de ser piloto da equipe é algo incrível. Sua performance em 2021 foi ótima. Eles foram campeões entre as equipes e ao longo do ano sempre tiveram seus carros entre os cinco primeiros".

"Fizemos quatro dias de pré-temporada e me senti bem com toda a equipe e o carro. Mal posso esperar para que a temporada comece para colocar em prática tudo que aprendi, fazendo de 2022 um ano inesquecível".

Thibaut de Merindol, chefe da R-ace GP, comentou a chegada de Bortoleto à equipe.

"Sigo a performance de Gabriel desde 2019, quando ele corria no kart, mas nunca tivemos a chance de trabalharmos juntos ainda. No final de 2020, após sua segunda metade forte de temporada na F4 Italiana, já estava em contato para que ele pudesse correr a FRECA 2021 conosco, mas infelizmente o timing não foi ideal".

"Finalmente Gabriel será um piloto da R-ace GP na FRECA 2022 e mal podemos esperar por isso. Em nossos testes no Red Bull Ring e em Mugello, Gabriel pôde confirmar o que pensávamos sobre sua velocidade e performance na pista, e também ficamos felizes com sua desportividade e integração com a equipe. Estamos convencidos de que dividimos os mesmos valores de competitividade e espírito de equipe".

"Tenho convicção de que em nossa colaboração com Gabriel poderemos lutar por vitórias e o título".

Esse será o terceiro ano de Gabriel nos monopostos. Em 2020, ele disputou a F4 Italiana pela Prema, acumulando uma vitória, cinco pódios e duas poles, terminando o campeonato em quinto

Por enquanto, Bortoleto é o único brasileiro confirmado no grid da FRECA para 2022. No ano passado, ele tinha também a companhia de Dudu Barrichello, que ainda não confirmou seus planos para esta temporada.

A FRECA inicia a temporada de 2022 em 23 e 24 de abril em Monza. No total, serão 10 etapas, passando por alguns dos circuitos mais conhecidos da Europa, como Hungaroring, Ímola, Zandvoort, Spa-Francorchamps e mais. A categoria correrá ao lado da Fórmula 1 em Mônaco no final de maio, enquanto a final será em outubro em Mugello, na Itália.

