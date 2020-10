A etapa de Mugello da Fórmula Regional Europeia não foi das melhores para Gianluca Petecof. O brasileiro viu o rival Arthur Leclerc vencer as três provas e assumir a liderança do campeonato. Mesmo sem ganhar, Petecof garantiu dois pódios nas duas corridas deste domingo (04).

A primeira corrida do dia foi, talvez, a mais movimentada da temporada até então. Sem chuva no momento da largada, mas com pista molhada, alguns carros optaram por iniciar com pneus slicks, como o francês Pierre-Louis Chovet, da Van Amersfoot. A aposta se pagou, pois a pista secou e Chovet, que largou da sexta posição, ultrapassou todos os que saíram à sua frente e abriu uma grande vantagem, já que vários pilotos tiveram que fazer o pit stop para trocar os pneus molhados pelos secos.

Porém, a chuva voltou a cair e as equipes foram forçadas a colocar mais uma vez os pneus de pista molhada. Chovet, que mesmo assim seguia na liderança, viu sua vantagem despencar após a entrada de um safety car perto do fim da corrida, o que juntou o pelotão e permitiu Arthur Leclerc se aproximar e ultrapassar o francês para a vitória. Petecof também se beneficiou do carro de segurança e cravou um terceiro lugar.

A segunda prova foi mais monótona, com as ações acontecendo na largada. Petecof saiu em terceiro e assumiu a ponta na primeira curva, mas perdeu a posição para Leclerc pouco tempo depois e terminou a corrida no segundo lugar.

Com a trinca, o monegasco assumiu a liderança da F-Regional. Faltam quatro etapas para o fim temporada e a diferença entre Leclerc e Petecof, ambos da academia da Ferrari, é de oito pontos. O campeonato volta no dia 16 de outubro, em Monza.

Confira o top 10 da Fórmula Regional Europeia

1. Arthur Leclerc (MON) 237 pontos

2. Gianluca Petecof (BRA) 229

3. Oliver Rasmussen (DIN) 178

4. Pierre-Louis Chovet (FRA) 121

5. Patrik Pasma (FIN) 116

6. Jüri Vips (EST) 81

7. Jamie Chadwick (GBR) 58

8. Alessandro Famularo (VEN) 52

9. Konsta Lappalainen (FIN) 44

10. Gillian Henrion (FRA) 38

Live com Christian Fittipaldi: a vida na Indy, os acidentes e a oportunidade em Hollywood

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?