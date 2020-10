Mugello recebeu, sob chuva, a abertura da quarta etapa da Formula Regional Europeia neste sábado (03). A corrida terminou com vitória do monegasco Arthur Leclerc, irmão do ferrarista Charles Leclerc, que diminuiu a diferença no campeonato para o líder, o brasileiro Gianluca Petecof. Agora, nove pontos separam os rivais, ambos da academia de pilotos da Ferrari, na briga pelo título da categoria.

Petecof e Leclerc não tiveram a melhor das qualificações, com Gianluca largando da quinta posição e o monegasco da quarta. Quem fez a pole foi o dinamarquês Oliver Rasmussen. A corrida começou sob o safety car, que entrou nos boxes no começo da terceira volta. Apesar da desvantagem com o carro de segurança, Leclerc impôs forte ritmo, ultrapassou Rasmussen e liderou até o fim da prova. O dinamarquês ainda perdeu a segunda colocação para o estoniano Jüri Vips, da academia da Red Bull.

Gianluca ficou a apenas 0s305 de alcançar mais um pódio, que seria o seu nono da temporada. O brasileiro travou disputa de quase 15 minutos com o finlandês Konsta Lappalainen para assumir a quarta posição e teve pista livre para aumentar o ritmo, mas já faltava pouco tempo para o fim da corrida, que dura 30 minutos. Apesar disso, manteve o 100% de aproveitamento ao completar todas as provas disputadas até o momento.

Leclerc ainda teve punição de dez segundos por desrespeitar uma bandeira amarela, mas o companheiro de Gianluca na academia da Ferrari conseguiu abrir a distância necessária para manter a vitória.

O brasileiro volta à pista para mais duas corridas em Mugello neste domingo, a primeira às 5h45 e a segunda às 10h40 no horário de Brasília. Petecof larga, em ambas, da terceira posição. O site oficial da categoria e o Motorsport transmitem as provas ao vivo.

Classificação da Fórmula Regional Europeia:

1º G.Petecof - 196 pontos

2º A.Leclerc - 187

3º O.Rasmussen - 155

4º P.Pasma - 102

5º P.Chovet - 97

