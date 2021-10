Dudu Barrichello chega na fase final de sua estreia na Europa com a nona etapa da Formula Regional European by Alpine (FRECA), em Mugello. O brasileiro espera usar todo aprendizado da temporada para transformar em pontos o potencial apresentado em Valência, na oitava rodada da competição.

O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing, ALE Combustíveis e XP mostrou velocidade na oitava etapa, o piloto vinha ganhando posições na corrida 2 mas foi jogado na brita por um concorrente.

Mugello é um palco tradicional do automobilismo europeu, possui curvas desafiadoras e de alta velocidade, como as curvas Arrabbiata. Será a primeira vez que Barrichello acelera no traçado italiano de 14 curvas e 5.245 metros de extensão.

A nona etapa da FRECA terá dois treinos livres na sexta-feira, qualificação e corrida no sábado repetindo as mesmas sessões no domingo.

“Mugello é uma das pistas que eu mais quero andar, gosto muito das curvas de alta”, disse Dudu. “Em Valência tínhamos potencial, vamos ver se conseguimos mostrar agora. Estamos esperançosos para essa etapa. “

