Rafa Câmara completou neste domingo (26) uma etapa perfeita na Fórmula 3 Regional Europeia (FRECA, na sigla em inglês) ao vencer a segunda corrida do final de semana no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O editor recomenda: Fórmula 3 Regional Europeia Rafael Câmara toma liderança na penúltima volta e vence corrida 1 da FRECA em Spa-Francorchamps

O piloto brasileiro da Prema largou da pole position e travou boa disputa pela vitória com Tuukka Taponen, levando a melhor ao final da prova. O dono do carro número 5 já havia vencido a corrida de sábado.

O resultado representa a terceira vitória de Câmara em 4 corridas disputadas. Além das duas vitórias em Spa, o integrante do Ferrari Driver Academy venceu também uma das provas em Hockenheim, na etapa de abertura do campeonato. Naquela rodada dupla, o brasileiro também obteve uma segunda posição.

“Estou muito feliz com esse resultado, especialmente para o campeonato. Tudo correu muito bem em Hockenheim, mas aqui foi um fim de semana perfeito. Essa pista é muito especial para mim e, independentemente dos resultados, adoro correr aqui. Um agradecimento especial à equipe pelo excelente trabalho de ontem também. Precisamos seguir em frente e continuar trabalhando duro”, disse Câmara, que agora soma 93 pontos dos 100 disputados. A FRECA retorna em 9 de junho, em Zandvoort.

Leclerc vence, Piastri 2º e Max 6º em GP de Mônaco caótico após batidas

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!