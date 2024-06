FRECA: Rafa Câmara mantém campanha avassaladora em Zandvoort

Líder do campeonato da FRECA, Rafael Câmara conquistou neste domingo (09), em Zandvoort, na Holanda, sua quarta vitória em seis corridas disputadas na temporada 2024 da FRECA. Saindo da pole position, o brasileiro fez uma corrida limpa liderando de ponta a ponta.

O piloto da Ferrari Driver Academy, que chegou na Holanda com uma vantagem de 60 pontos para o segundo colocado, aumentou ainda mais a sua vantagem. Após as duas corridas deste final de semana, ela subiu para 73 pontos.

Rafael fez uma corrida perfeita, largou bem e conseguiu se manter por toda a prova na liderança, sem sofrer grandes ameaças de seus concorrentes.

"Estou muito feliz com mais um fim de semana forte. Já nos treinos, sabíamos que éramos rápidos e tínhamos um bom set up pra pista, como toda a equipe. Eu estava confortável com o carro, e estamos fazendo um trabalho muito bom desde o início do ano. Quero agradecer novamente à PREMA, especialmente a Emeric, Alberto e Ale, pois é o trabalho duro que fizemos no ano passado e no início da temporada que está valendo a pena. Precisamos continuar trabalhando assim. Agora estamos ansiosos por outro fim de semana forte em Hungaroring", diz.

A próxima etapa da FRECA será disputada nos dias 22 e 23 de junho, no circuito de Hungaroring, na Hungria.

