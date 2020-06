Gianluca Petecof estava com saudade de acelerar um carro de competição. E voltou em altíssimo estilo. O piloto Shell, integrante da Ferrari Driver Academy, dominou o dia de testes da F3 Regional Europa em Mugello, sempre com vantagem na casa de um segundo sobre seus companheiros na equipe Prema. Foram 36 voltas pela manhã e mais 43 à tarde.

Gianluca liderou a primeira sessão, disputada toda com pista seca, registrando 1:42.599 na melhor passagem. Choveu forte no intervalo do almoço, mas a pista voltou a secar à tarde, quando ele cravou 1:42.309

Pela manhã, o companheiro de equipe mais próximo foi o dinamarquês Oliver Rasmussen. À tarde, o segundo carro mais veloz da Prema foi do monegasco Arthur Leclerc, irmão mais novo do titular da Scuderia Ferrari na F1.

A pista de Mugello, palco do teste de hoje, traz grandes recordações para Petecof. Foi no circuito toscano que o piloto Shell venceu pela primeira vez na F4 Italiana, em 2018. A temporada 2020 marca sua estreia na F3 Regional Europa, credenciado pelo vice-campeonato na F4 Italiana no ano passado.

Petecof disse: “Havia feito só um treino em Paul Ricard, em março, e voltamos hoje. Estava com saudade e felizmente tive um dia muito bom. Não poderia ter sido melhor voltar a acelerar depois de tanto tempo! Foi um dia muito produtivo, com boa quilometragem e aprendizado. Usamos pneus novos, pneus ‘frescos’ e também fizemos simulação de corrida. Com pneu zero foi muito, muito bom realmente: todos os trechos da pista roxos, com praticamente um segundo de vantagem. A simulação de corrida também foi excelente, sustentando mais ou menos a mesma margem no ritmo de corrida. No fim choveu um pouco e encerramos, mas foi aquele dia perfeito, que todo piloto deseja. Hoje trabalhei com um engenheiro da F3 e fiquei bem contente, pois conta bastante ter a estrutura toda da Prema da FDA acompanhando de perto. Amanhã eu não ando, mas venho para a pista acompanhar os testes dos companheiros”.