Petecof decide título da Fórmula Regional Europeia com Leclerc na Itália

Gianluca Petecof chega em vantagem na disputa do título da Fórmula 3 Regional Europeia, em Vallelunga. Líder da tabela, o representante Matrix Energia e Americanet tem dois pontos de frente sobre Arthur Leclerc (irmão do piloto da F1, Charles Leclerc) e 34 de diferença para o dinamarquês Oliver Rasmussen, ambos são companheiros de Petecof na equipe Prema.

A decisão do campeonato será realizada no circuito italiano de Vallelunga, nas proximidades da capital Roma. Em 2019, ainda correndo pela Fórmula 4 Italiana, Petecof conquistou duas vitórias em três corridas disputadas no autódromo. O traçado tem 4.085 metros com 13 curvas, de alta, média e baixa velocidades, além de um trecho de reta velocíssimo em frente aos boxes.

Gianluca é o único dos três postulantes ao título com pontuações em todas as 21 corridas disputadas até agora. Foram quatro vitórias, sete segundos lugares e três terceiros, totalizando 14 subidas ao pódio. Além disso, o piloto da Academia da Ferrari conquistou seis pole positions e sete voltas mais rápidas.

O fim de semana começa com dois treinos livres na sexta-feira. O sábado está reservado para as duas classificações, a primeira para decidir o grid da corrida inicial de sábado, a segunda para decidir o grid da segunda prova, no dia seguinte, enquanto as posições de largada da corrida 3, domingo, serão decididas pela segunda melhor volta de cada piloto contando as duas sessões.

"Estou muito feliz como foi a temporada, ao longo do ano fizemos tudo para me deixar na posição de brigar pelo título nessas últimas corridas”, disse Petecof. “Sem muita conta, sem muito pensamento, a pontuação está praticamente empatada. O único objetivo é chegar na frente e ganhar esse campeonato.”

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir isso, mas, independentemente de qualquer coisa, estou muito contente com a minha evolução, vindo do ano passado para este ano. Os pontos que consegui melhorar que eram algumas grandes dificuldades no ano passado desapareceram. Vamos buscar completar essa evolução com o grande prêmio que seria o título."

Campeonato:

1º G.Petecof - 337 pontos

2º A.Leclerc - 335

3º O.Rasmussen - 303

4º P.Pasma - 264

5º P.Chovet - 229

Programação*:

Sexta-feira, 4 de dezembro

5h35 - Primeiro treino livre

8h55 - Segundo treino livre

Sábado, 5 de dezembro

5h - Classificação 1

5h25 - Classificação 2

9h - Corrida 1

Domingo, 6 de dezembro

5h - Corrida 2

10h - Corrida 3

*horários de Brasília

