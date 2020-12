Gianluca Petecof ampliou neste sábado a liderança na classificação geral da Fórmula 3 Regional Europeia, dando um importante passo rumo ao título, ao terminar em quarto lugar na primeira prova da última rodada tripla da temporada de 2020, em Vallelunga, na Itália.

Único piloto a pontuar em todas as 19 provas disputadas no ano, o representante Matrix Energia e Americanet aumentou para seis pontos a vantagem na tabela em relação ao seu mais direto perseguidor, Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, sexto na prova deste sábado. Outro postulante ao título, o dinamarquês Oliver Rasmussen, foi o terceiro e está 31 pontos atrás de Petecof, em terceiro na tabela.

Leia também: Petecof decide título da Fórmula Regional Europeia com Leclerc na Itália

Em um sábado que começou com muita chuva em Vallelunga, Gianluca ficou em quinto lugar na classificação, enquanto Rasmussen fez a pole position, e Leclerc teve problemas. Antes da largada, as condições melhoraram, mas ainda assim os pilotos partiram com pneus para pista molhada.

Petecof pulou para terceiro na largada, atrás de Rasmussen, enquanto Leclerc chegou a dar uma rodada após um contato com Jamie Chadwick - o monegasco, que cruzaria a linha de chegada em quinto, seria punido em cinco segundos no fim e cairia para sexto.

Nas voltas finais, Rasmussen e Petecof caíram para terceiro e quarto, respectivamente. O brasileiro exerceu forte pressão sobre o dinamarquês mas completou a prova em quarto, somando pontos importantes na disputa pelo campeonato. A vitória ficou com Dennis Hauger, com Patrik Pasma em segundo.

Petecof volta à pista neste domingo para as últimas duas corridas da temporada. O brasileiro larga respectivamente em quarto e sexto, enquanto Leclerc parte do fim do grid nas duas provas, e Rasmussen larga na pole em ambas as corridas, que serão transmitidas pelo Motorsport.tv.

"Foi um sábado muito positivo para o campeonato em Vallelunga”, disse Petecof. Na classificação, na chuva, fui quinto e quarto. Depois, na corrida, um bom resultado para nós. Largando de quinto, uma ótima largada para terceiro, aí, como esperado, nosso pneu foi embora no fim e fechamos em quarto. O principal rival no campeonato chegou atrás e larga as duas corridas de amanhã em último, enquanto largamos em quarto e sexto. Então, vamos procurar entregar o nosso. Estamos numa ótima posição agora rumo ao título, mas tem muito trabalho a ser feito ainda. Muito pé no chão, vamos com calma, passo a passo, e amanhã à tarde, depois da corrida 3, vamos ver o que deu."

Campeonato:

1º G. Petecof - 349 pontos

2º A. Leclerc - 343

3º O. Rasmussen - 318

4º P. Pasma - 282

5º P.Chovet – 229

